Bramsche. Drei Sportler des Trial-Motorsport-Clubs Stadtlohn nahmen an der Deutschen Trial-Meisterschaft der 26-Zoll-Räder, die in Potsdam stattfand, teil. Unter ihnen war auch der Achmeraner Kai Hiebert, der seinen zweiten DM-Titel des Jahres feiern konnte.

Während in den jüngeren Klassen direkt um den Meistertitel gekämpft wurde, ging es in den beiden höchsten Klassen – Junioren und Elite – zunächst um die Qualifikation für das Finale, welches Anfang August in Berlin ausgetragen wird. Durch Temperaturen über 30 Grad, Sonnenschein und stehende, stickige Luft wurde von den Sportlern einiges abverlangt.

Weltjugendspiele in Polen

In der Jugend-Klasse konnte Kai Hiebert auf dem großen Rad an seinem Erfolg auf dem 20-Zoll-Rad anknüpfen. Er fuhr einen konstant guten und überzeugenden Wettkampf, sodass er diesen souverän für sich entscheiden konnte. Für ihn heißt es nun, sich für die im August in Polen stattfindenden Weltjugendspiele (Weltmeisterschaft für Jugend und Schüler) vorzubereiten.

Hieberts Vereinskollegen Tjard Erwig (Platz zwei, Junioren) und Jannis Oing (Platz drei, Elite) sorgten für weitere gute Ergebnisse des TMC Stadtlohn.

Abgerundet wurden die TMC-Erfolge dadurch, dass Kai Hiebert und Jannis Oing, die für das Team „Bikes in Motion“ starteten, zusammen mit ihren Teamkollegen Tobis Nehler (ASV Melsungen) und Wolfgang Wenzel (TSV Heiligenrode) im Mannschaftswettbewerb die Silbermedaille mit nach Hause nehmen konnten.