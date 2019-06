Bramsche. Die Tanzbühne Bramsche steht kurz vor der Premiere eines neuen Stücks: "Stepflix - Family and Friends" wird mindestens vier Mal zu sehen sein.

Für die große Show wird fleißig geprobt. Tanztrainer Florian Westerheide und sein Team, Sina Popp und Kim Mehlitz, bereiten seit rund einem halben Jahr 16 Tanzgruppen verschiedener Altersklassen auf ihren großen Auftritt vor. "Natürlich kostet das viel Zeit und es steckt eine Menge Arbeit darin", so Westerheide. "Allerdings sind wir alle auch mit viel Herzblut dabei und freuen uns riesig auf die Shows."

Vier Aufführungen im Filmtheater Universum sind geplant, am 29. und 30. Juni sowie am 21. und 22. September 2019. Eventuell gibt es noch eine öffentliche Zusatz-Show im Dezember. "Die Choreographien und die Kostüme sind allesamt an Netflix-Serien und -Filme angelehnt", verrät Westerheide. In den 16 Programmpunkten erwartet die Zuschauer ein Mix aus "Stranger Things", Pretty little Liars", "Suicide Squad" und "Haus des Geldes", um nur einige der bekannten Netflix-Serien und -Filme zu nennen.

"Unsere Tänzerinnen und Tänzer sind zwischen fünf und 30 Jahre alt, die Anfängerkurse sind Inklusiv, alle haben sich für die Shows mächtig ins Zeug gelegt und werden das Publikum in den rund 90 Minuten mitreißen und überraschen", meint Westerheide, der seit 2012 die Tanzbühne (TaBü) in Bramsche leitet und viele Songs für die Show selbst produziert hat. Insgesamt stecken rund 50 Stunden Arbeit allein im Schneiden der Musik, pro Kurs haben die Trainer ungefähr 30 Stunden Zeit investiert. 150 bis 200 Tänzerinnen und Tänzer wirken mit.

Fünf Tage in der Woche bietet die TaBü Hip-Hop und kreativen Kindertanz und als einzige Tanzschule in Osnabrück-Stadt und -Land auch "Popping"-Kurse, eine roboterartige Form des Breakdance, an.

Wer noch Karten für die fast ausverkauften Shows erwerben möchte, kann sich direkt an die Tanzbühne an der Lindenstraße 12 wenden oder unter der Rufnummer 0151/41909341 melden.