Bramsche. Wegen Betruges in zwei Fällen verurteilte das Landgericht Osnabrück einen 65-Jährigen Mann aus Bramsche zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Der Mann hatte als rechtlicher Betreuer eines Bekannten für diesen Sozialleistungen beantragt, ohne dass ein Anspruch darauf bestand.

Das Amtsgericht Bersenbrück hatte den 65-Jährigen bereits im vergangenen Mai verurteilt. Das Gericht war der Überzeugung gewesen, dass der Angeklagte den von ihm auch in Vermögens- und Wohnungsangelegenheiten betreuten Bekannten dazu gebracht hatte, Unterkunftskosten für eine Wohnung geltend zu machen, die dieser gar nicht bewohnte. Darüber hinaus hatte der Betreuer auch Ausbildungsgeld für seinen Schützling beantragt, ohne anzugeben, dass der bereits Arbeitslosengeld II bezog.

Dem Gericht zufolge hatte der 65-Jährige dies getan, um auch selber auf die zu Unrecht gewährten Mittel zugreifen zu können. Die Beträge waren durchaus erheblich: Auf insgesamt 6418,66 Euro summierten sich die unberechtigt bezogenen Unterkunftskosten, das Ausbildungsgeld auf 3180 Euro. Das Amtsgericht hatte den Betreuer wegen Betruges in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. In der Berufungsinstanz vor dem Landgericht beschränkte der Verteidiger die Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch.

Damit akzeptierten er und sein Mandant die tatsächlichen Feststellungen des Bersenbrücker Amtsgerichts. Einziges Interesse des 65-Jährigen war es, die festgesetzte Höhe der Geldstrafe anzufechten. „Meines Erachtens ist die Geldstrafe deutlich zu hoch ausgefallen“, betonte sein Verteidiger. Er machte auch darauf aufmerksam, dass sein Mandant in Kürze in Rente gehen und sich damit das ohnehin schon knapp bemessene Einkommen noch weiter verringern werde. Nach Abzug von Zahlungen an seine ehemalige Ehefrau blieben dem Mann nur rund 600 Euro monatlich zum Leben.

Der Angeklagte wies darüber hinaus darauf hin, dass er zwischen 100.000 und 150.000 Euro Schulden habe. Angesichts dieser Umstände sprach sich auch die Staatsanwältin dafür aus, die Geldstrafe auf 120 Tagessätze zu je 25 Euro zu reduzieren. Nach kurzer Beratungszeit entschieden die Richter, die Geldstrafe auf 120 Tagessätze zu 20 Euro abzusenken und dem bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Mann eine Ratenzahlung einzuräumen.

Darüber hinaus ordnete das Gericht an, von ihm die 6418 Euro Unterkunftsgeld sowie die 3180 Euro Ausbildungsgeld einzuziehen. Der Vorsitzende gab sich angesichts der schlechten finanziellen Verhältnisse des Angeklagten allerdings keinen Illusionen hin: „Ob das tatsächlich jemals eingezogen werden kann, ist mit einem Fragezeichen zu versehen.“