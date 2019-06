Bramsche. Die Stadt zum Spielfeld zu machen - das ist die Idee eines "City Bound"-Projekts der Stadtjugendpflege Bramsche. Hierzu lädt Sozialarbeiterin Janina Bödeker am 29. und 30. Juni Jugendliche aus der Stadt Bramsche herzlich ein.

Ziel des Projekts ist es, einen Erlebnisleitfaden für Gäste und interessierte Gruppen der Stadt zu entwickeln. Damit soll ermöglicht werden, mit Spaß und Herausforderung Bramsche zu erkunden und spannende Erlebnisse für sich und die Gruppe zu schaffen - "eine Art Stadtrallye", wie Bödeker erklärt.



Entwickelt aus der Erlebnispädagogik, verfolgt "City Bound" auch das Ziel, die Stadt erfahrbar zu machen, Neues zu erleben, sich miteinander und anderen aktiv, kommunikativ und reflexiv auf Situationen und Aufgaben einzulassen.

Das gemeinsame Planungswochenende am 29. und 30. Juni startet im Jugendtreff Gartenstadt und steht allen Interessierten von 14 bis 18 Jahren offen. Einen Input zum Thema City Bound, was es ist, was es bedeutet und was man da überhaupt macht, gibt es zu Beginn. In der Hauptsache soll es praktisch aktiv zugehen: Ideen werden gesammelt, miteinander bearbeitet und direkt ausprobiert.

Für Fragen und Anmeldung steht das Büro der Stadtjugendpflege telefonisch unter Tel. 05461/4776 und per E-Mail unter gartenstadt@jugend-bramsche.de bereit.