Bramsche. Rund 50 Quadratmeter Pflasterfläche hergestellt und das auch noch in der Freizeit, dieses Ergebnis ist jetzt der sichtbare Nachweis für das Funktionieren der Kooperationsvereinbarung zwischen der Bramscher Hauptschule und der Firma Dallmann.

In drei Arbeitseinsätzen nach der regulären Schulzeit bereiteten Schüler aus den Klassen acht und neun unter der Anleitung von Heinz Klose, einem ehemaligen Mitarbeiter des Bramscher Straßen- und Tiefbauunternehmens, sowie mit Unterstützung von Hanif Akbari, Auszubildender bei Dallmann, zunächst einmal die Fläche rechts neben dem Haupteingang der Hauptschule zur Heinrichstraße hin vor, um diesen dann in zwei weiteren Arbeitseinsätzen zu pflastern. In nächster Zeit werden dort dann noch Fahrradständer angebracht.

Geplant und organisiert haben dieses Projekt Magdalena Brosda von der Maßarbeit und Katrin Börste, Assistentin der Geschäftsleitung bei Dallmann. “Es ist ein Win-Win-Win-Projekt”, wie es Stefan Rudys, in der Hauptschule neben seiner unterrichtenden Tätigkeit intensiv mit dem Thema Berufsorientierung befasst, formulierte: Die Schüler bekommen praktische Einblicke in Berufsbilder im Straßenbau, schulen ihre Teamfähigkeit und steigern womöglich ihre Motivation, im Berufsleben Fuß zu fassen. Die Firma lernt durch dieses Projekt potenzielle Nachwuchskräfte kennen.

Und drittens gewann die Hauptschule einen neuen Fahrradstellplatz, weiß im Idealfall weitere Schüler in einen Ausbildungsberuf vermittelt und schärft ganz allgemein ihr Profil als Schule, die mit vielen Angeboten den Anschluss ihrer Schüler in das Berufsleben begleitet und fördert.

Im Oktober/November 2019 geht die Zusammenarbeit zwischen Dallmann und Hauptschule dann mit einem dreiwöchigen Praktikum weiter.