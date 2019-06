Ueffeln. Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus: Im zweiten Anlauf ist nun genehmigt worden, dass in Ueffeln eine Geschwindigkeitsanzeige installiert werden darf.

Mit dem ersten Antrag waren Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing und der Ortsrat vor einigen Monaten noch gescheitert. Knackpunkte damals: Die Polizeiinspektion Osnabrück machte deutlich, dass eine dauerhafte Installation von derartigen Displays "nicht stattfinden" solle, "da deren Wirksamkeit mit der Zeit nachlässt". Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger der B 218 wiederum fürchtete eine "Überfrachtung des Verkehrsraums", wenn an gleich drei Stellen Displays angebracht würden, wie es der Antrag aus Ueffeln nahelegte. Außerdem sei an den Straßen des Ortes keine "besondere Gefahrenlage" gegeben, hieß es – eine Aussage, mit der der Ortsrat mehr als unzufrieden war. Denn man müsse doch ansetzen, bevor es zu Unfällen komme.

Clausing stellte deshalb nach dem ablehnenden Bescheid einen neuen Antrag. Dieser machte deutlich, dass nur ein Gerät aufgestellt werden solle, dies an wechselnden Standorten, nämlich nahe des Ortseingangs von Merzen aus kommend, in Höhe der Pizzeria an der Dorfstraße wegen der Nähe zur Kita sowie vor dem Mündungsbereich der Neuenkirchener Straße in die Dorfstraße, "weil dort viele Kinder die Straße queren müssen, aber auch dort oft zu schnell gefahren wird."

Und siehe da: Das Vorhaben wurde nun doch genehmigt. Seit einigen Tagen ist ein Display kurz hinter dem Ortseingangsschild angebracht, es zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und einen grünen, lächenden oder einen roten, wütenden "Smiley" - je nachdem, wie nah oder fern die Fahrer von der zulässigen Höchstgeschwindikeit entfernt sind. Nach Clausings ersten Eindrücken "bewirkt die Anzeige durchaus, dass viele Verkehrsteilnehmer ihr Tempo überprüfen und gegebenenfalls reduzieren." Es gelte allerdings erst weitere Erfahrungen zu sammeln, "ob es wirklich was hilft."