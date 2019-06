Der Pelkebach und der angrenzende Feuerlöschteich wurden am Mittwoch eingehend untersucht. Foto: Heiner Beinke

Engter . Nach einem technischen Defekt bei der Firma Leiber in Engter ist Abwasser in den Regenwasserkanal und von dort in den Pelkebach gelangt. Am Mittwoch, 19. Juni 2019 wurden Proben genommen, Spezialfahrzeuge pumpten Wasser ab.