Der Pelkebach und der angrenzende Feuerlöschteich wurden am Mittwoch eingehend untersucht. Foto: Heiner Beinke

Engter . Nach einem technischen Defekt bei der Firma Leiber in Engter Alkohol-Kondensat aus der Produktion in den Regenwasserkanal und ein Regenrückhaltebecken gelangt. Am Mittwoch, 19. Juni 2019 wurden Proben genommen, Spezialfahrzeuge pumpten Wasser ab.