Bramsche. Ein 13-jähriger Junge ist bei einem Unfall in Bramsche am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Lebensgefahr ist nach Angaben der Polizei nicht auszuschließen.

Das Kind fuhr auf dem Radweg der Bramscher Straße in Richtung Hesepe. In Höhe des Stapelberger Wegs querte der Radfahrer die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Junge wurde frontal von einem Fiat 500 erfasst, dabei schwer verletzt und später in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme musste die Straße in Richtung Hesepe halbseitig gesperrt werden.