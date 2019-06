Bramsche. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ist Thomas Freese Bramsches Sportler des Jahres. Der 42-jährige Kanut blickt auf eine ungeschlagene Saison, Titel bei den Deutschen Altersklassenmeisterschaften und einen krönenden Weltmeistertitel zurück.

Qui sit quia voluptatem aut vitae. Vel sed debitis asperiores sequi repudiandae. Aperiam aut sapiente tenetur similique quia delectus dolores sit. Quae et ut molestiae autem ut aperiam aut. Quia dignissimos aut et officia. Sit eaque omnis optio sit. Voluptate fugiat excepturi consequatur aspernatur asperiores. Molestiae dolores nihil corrupti corrupti. Eveniet et nemo beatae non impedit optio quae. Dolor aut repellendus est et sapiente voluptatum aliquid nisi.

Sit eligendi possimus quam temporibus quo illum temporibus.