Bramsche. Mit seinem Abschiedskonzert in der St. Johanniskirche hat der Bramscher Just-for-Fun-Chor (JFF) den Schlusspunkt hinter mehr als drei Jahrzehnte des gemeinsamen Singens gesetzt.

Auf dem Weg zu ihren Plätzen durchschritten die Chormitglieder den Mittelgang der restlos gefüllten St. Johanniskirche, begleitet von mystischer Musik und Ovationen von etwa 400 klatschenden Besuchern. In einer kurzen Ansprache würdigte Pastor Markus Unterderweide den JFF-Chor und seinen Leiter Uwe Heldt und dankte für die vielen Jahre der Zusammenarbeit.

In Schwarz mit türkisfarbenen Tüchern und Krawatten gekleidet, begann der Chor mit einem Klassiker, einem ruhigen und romantischen Hit aus der griechischen Folklore. Heldt bekannte sich danach dazu, ein Beatles-Fan zu sein. Schon in anderen Konzerten sang der JFF-Chor einige Hymnen der "Pilzköpfe" gesungen. Nun stimmte die gesamte Kirche in „Ob la di, ob la da“ ein und klatschte dazu.









Nach einer Reise zurück nach Griechenland mit dem Lied „Yalo,yalo“, wieder mit Mandolinenbegleitung, erzählte der Chorleiter, wie er zum nächsten Song gekommen ist: Das angekündigte Lied „Teo toriatte“ von Queen begann mit den Flötistinnen Maren und Maike Thal. Sie begleiteten weiterhin das anspruchsvolle hymnenähnliche Lied. Der Chorleiter schnappte sich derweil eine Dame aus dem Publikum und tanzte mit ihr.

Persönlicher Dank

Den folgenden Klassiker „Country Roads“ begleitete die Gemeinde, wobei ein gemeinschaftliches „Hey Hey“ dem flotten Stück noch mehr Energie verlieh. Die beiden Solisten Anne Hanses und John Cyrannek, die die Strophen sangen, erhielten schallenden Applaus. Nach dem israelischen Hit „Hava Nagila“, dem afrikanischen Arbeitersong „Tschotscholoza“ und „The Lion sleeps tonight” wurde es ruhiger. Der Chorleiter verteilte an jedes seiner Chormitglieder eine Rose und bedankte sich so persönlich - ein trauriger Moment für alle.

Als besonderes Dankeschön an seinen Chef trug der Chor ein von Carmen Berkelie bearbeitetes Lied vor. Sie hatte „Thank you for the music“ von ABBA umgeschrieben, mit einem deutschen Text auf den Chor versehen und heimliche Extraproben geleitet. Berührt und stolz lauschte Uwe Heldt im Zuschauerraum seinem persönlichen Abschiedsgeschenk.

Nach einer Zugabe verließ die Chorgemeinschaft die Bühne, wobei die Zuschauer sich von ihren Plätzen erhoben und die JFF-ler mit Jubeln und Klatschen und Pfiffen verabschiedeten.