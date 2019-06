Bramsche. Die Sommerferien 2019 stehen vor der Tür und für alle kleinen und großen Forscher bietet das Bramscher Haus der Naturkultur drei Nachmittage voller wissenschaftlicher Entdeckungen an.

Dabei steht der Gedanke die Natur zu entdecken, eigene Beobachtungen zu machen und gleichzeitig mit anderen viel Spaß zu haben im Mittelpunkt. Die Sammlungen des Hauses der Naturkultur sollen zum eigenen Forschen anregen und das Gefühl für naturwissenschaftliches Denken fördern.

Tiere der Heimat

Los geht es am 5. Juli 2019 mit dem Thema „Tiere der Heimat“. Anhand von eindrucksvollen Präparaten können Tiere, die in freier Wildbahn sehr scheu sind, ganz nah erlebt werden. Beispiele von Vögeln, Säugetieren aber auch Amphibien und Insekten können genauer unter die Lupe genommen und deren Lebensweise erkundet werden. Dann geht es raus in die Natur. Mit eigenen Ferngläsern und Becherlupen können die Teilnehmer sehen, welche Tiere sich in der näheren Umgebung finden lassen.

Leben im Wassertropfen

Am 26. Juli 2019 dreht sich alles um das Leben im Wassertropfen. Das Haus der Naturkultur bietet die Gelegenheit, einen Mikroskopführerschein zu machen. Zu Beginn erkunden die Teilnehmer gemeinsam das Mikroskop und seine Funktionen und erfahren, wie Proben vorbereitet werden können. Dann werden am Hasesee Wasserproben genommen, die anschließend im Spritzenhaus darauf untersucht werden, wieviel Leben in einem Wassertropfen sein kann.

Dinosaurier und Fossilien

Dinosaurier und Fossilien stehen am 9. August 2019 auf dem Programm. Anhand von versteinerten Knochen erfahren die Kinder und Jugendlichen die Geschichte der Entdeckung der Riesen aus der Urzeit. Warum konnten die Dinosaurier über so lange Zeit so erfolgreich auf unserem Planeten leben? Warum sind manche Arten innerhalb der Erdgeschichte ausgestorben? Das wird ebenso erforscht wie auch viele Fossilien aus den unterschiedlichen Erdepochen. Mit kleinen Experimenten versuchen die Teilnehmer herauszufinden, wie Fossilien entstehen und wie sich die Erde im Laufe der Jahrmillionen veränderte.

Ein weiteres Angebot ist der Kurs „Die Forscher sind los!“. An insgesamt sieben Nachmittagen zwischen dem 21. August und dem 2. Oktober 2019 geht es um kleine Versuche aus den Gebieten Chemie und Physik, aber auch spannende Untersuchungen zu Mikroorganismen.

Anmeldungen und Kosten Die Ferienaktionen starten jeweils um 17 Uhr, dauern ca. zwei Stunden und sind für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren geeignet. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Anmeldungen jeweils bis drei Tage vor dem Termin per E-Mail an hausdernaturkultur@osnanet.de oder telefonisch freitags zwischen 15 und 17 Uhr unter 01522 4643531.