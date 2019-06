Bramsche. Die Bramscher CDU-Vorsitzende Imke Märkl wird nicht Bürgermeisterin in Molbergen. Die Lehrerin war in der Stichwahl ihrem Kontrahenten Witali Bastian überraschend deutlich unterlegen.

Der 36-jährige Spätaussiedler und Politikneuling setzte sich mit 59,7 Prozent der Stimmen gegen Märkl durch. Im ersten Wahlgang hatte die Bramscherin noch mit 38 Prozent der Stimmen vorn gelegen. Offenbar sind die Stimmen des nach dem ersten Durchgang ausgeschiedenen Mitbewerbers Job Westermann komplett an Witali Bastian gegangen. "Es tut mir unendlich leid, dass ich für die CDU kein besseres Ergebnis holen konnte," sagte Märkl am Morgen nach der Wahl.

Imke Märkl hatte sich auf eine Stellenausschreibung der Molbergener CDU beworben und hatte unter insgesamt neun Bewerbern parteiintern das Rennen gemacht. Lange sah es so aus, als sei sie bei der Bürgermeisterwahl die einzige Kandidatin, doch dann fanden sich noch zwei einheimische Bewerber um den Bürgermeister-Posten in der 7680 Einwohner zählenden Gemeinde im Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre.

Paukenschlag

So positiv überrascht wie sie damals nach der Nominierung war, so enttäuscht war sie am Montag über das Ergebnis. "Für Molbergen ist das eine Zeitenwende," beschreibt sie die Bedeutung der Niederlage für die örtliche CDU, die seit jeher die absolute Mehrheit in der Gemeinde hat und auch jetzt im Gemeinderat die meisten Ratsmitglieder stellt. Von einem "Paukenschlag in Molbergen" ist in der örtlichen Presse die Rede.

Ihre eigene 25-jährige kommunalpolitische Erfahrung und die Tatsache, dass ihr Mitbewerber noch nie ein Ratsmandat ausgeübt hat und auch keine Verwaltungserfahrung besitzt, habe im Wahlkampf nie eine Rolle gespielt, sagt Märkl. Im Wahlkampf sei sie bei insgesamt 70 Veranstaltungen präsent gewesen. Viel Zeit, sich mit der Niederlage zu beschäftigen, hat sie aktuell nicht: Am Montagmorgen ging sie auf eine Klassenfahrt nach Berlin. "Das hatte ich letztes Jahr schon zugesagt und das hätte ich auch gemacht, wenn ich gewonnen hätte," betont sie.

Eine Aufarbeitung des Ergebnisses zusammen mit der Molbergener CDU ist für das nächste Wochenende geplant. Danach wird sie sich wieder auf die kommunalpolitische Tätigkeit in Bramsche konzentrieren. Da sei zur Halbzeit der Wahlperiode eine Neuorientierung angesagt. Eine erneute Kandidatur für ein Bürgermeisteramt in einer anderen Kommune schloss Märkl aus, obwohl sich ihre Enttäuschung in Grenzen halte:

"Ich werde mich schon nicht aus dem Kellerfenster schmeißen."





