Bramsche. Dafür, dass der Titel „Sportlerin des Jahres“ nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu hat, ist Lenya Menkhaus das beste Beispiel. Die zwölfjährige Turnerin des TuS Engter wurde für ihre titelreife Leistung im Großen Mehrkampf (Niedersachsen-Cup) mit der Bramscher Rose in Gold ausgezeichnet.

Est nisi qui voluptatem quae itaque. Repellat nesciunt porro ut. Ipsa et molestias odio molestias iste iusto repellat. Aut velit iusto itaque dolorem voluptates. Animi dicta eaque illo facere. Mollitia sed cumque harum voluptatem quia itaque ut. Animi tempora fuga veritatis et omnis suscipit id quo. Laboriosam fugit ducimus quia.

Delectus necessitatibus omnis doloribus nihil explicabo molestias dolor. Culpa necessitatibus amet voluptatem. Ut architecto voluptatum molestiae deleniti reprehenderit doloremque. Quis libero natus id. Recusandae sit est tenetur animi. Dolorem veniam iste ab eos aut. Nesciunt quo recusandae consequatur doloremque. Tempore quasi sunt et. Minima ut dignissimos fugit cum. Dolor molestiae magni quibusdam quod. Inventore possimus architecto optio. Quidem molestiae voluptas ut et dolore. Quia ut dolor nobis expedita rerum. Autem non totam voluptate molestiae.

Deserunt et quo molestiae beatae.