Bramsche. Die Kinder des Familienzentrum St. Martinus hatten fleißig geprobt, um das Sommerfest mit einer großen Aufführung eröffnen zu können.

Nach der Begrüßung durch Marion Riehemann, die gemeinsam mit Monika Kramer die Leitung der Einrichtung innehat, und nach einem kurzen Grußwort des neuen Pfarrers, Jens Brandebusemeyer, wurde von allen Kindergartenkindern – einschließlich der Krippengruppe – die Geschichte von Noah und der Arche vorgeführt.

Eifrig zimmerten da die Handwerker die Arche zusammen. Es wurden Kühe, Pferde, Giraffen und auch Mäuse und Marienkäfer auf das Rettungsboot gebracht. Dann musste die Arche dem Sturm sowie den Sturzfluten vom Himmel standhalten, bis schließlich die Taube mit den Zweig im Schnabel der Arche-Besatzung die Rettung und das Sinken des Hochwassers anzeigte.

Großer Beifall führte nach einer knappen Stunde in den geselligen Teil des Sommerfestes über. Glücklicherweise war bis dahin auch das Schiff auf dem Spielplatz, der seit längerem auf seine Fertigstellung wartet, freigegeben worden. Dort sowie an der Grabbelkiste, bei der Schatzsuche, dem Kinderschminken oder in der Luftballon-Ecke konnten alle Kinder anschließend sich nach Herzenslust die Zeit vertreiben. Dank der zahlreichen Helfer aus der Elternschaft war auch für Kuchen, Eis und Gegrilltes bestens gesorgt worden. So verstrichen die Stunden bis zum Ende des Sommerfestes recht schnell, das die Rocking’ Roses vom TuS Bramsche mit einer Vorführung ihres Könnens schließlich ausklingen ließen.