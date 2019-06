Bramsche. "18.30 live" heißt es am Samstag, 23. Juni 2019 in der Bramscher Gartenstadt: Dann tritt "Gooseflesh feat. Fabian Seeba" auf dem Kirchplatz von St. Johannis auf.

Nach dem erfolgreichen Auftritt der Band „Polaris“ in 2018 möchte die Kirchengemeinde in diesem Jahr erneut mit einem Konzert das kulturelle Programm in der Gartenstadt erweitern. Sie hofft auf regen Besuch nicht nur durch Gartenstädter, sondern auch durch Gäste aus anderen Ortsteilen, insbesondere aus Epe und Malgarten.

Für das Sommerkonzert auf dem Kirchplatz vor der Gartenstädter St. Johanniskirche am 23. Juni ab 18.30 Uhr wurden die drei Musiker Loraine Gingter, Rune Schohaus und Fabian Seeba engagiert. Sie bieten unter dem Namen „Gooseflesh feat. Fabian Seeba“ ein buntes musikalisches Programm mit Rock, Pop und Schlagern. "Sie präsentieren als Abendprogramm des Gemeindefestes die ganze Bandbreite der Musik, die man für einen sommerlichen Party-Abend braucht", heißt es in der Ankündigung.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Gemeindehaus statt.

Im Nachmittagsprogramm des Gemeindefestes von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher unter anderem ein Gottesdienst unter Beteiligung der Kitas, Spiel-Angebote, die Tanz-Performance einer Grundschul-AG sowie die musikalischen Auftritte des Trompetercorps Hesepe und der „Ten Sing“-Gruppe.