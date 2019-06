Bramsche. Der Internationale T-Shirt-Tag wird am 21. Juni 2019 auch im Bramscher Tuchmacher-Museum in den Mittelpunkt gerückt. Zur Ausstellung „Was guckst Du!?“ gibt es dann ein besonderes Begleitprogramm.

Das T-Shirt ist das wohl am häufigsten getragene Kleidungsstück der Welt. Es ist so beliebt, dass 2008 der Internationale T-Shirt-Tag ins Leben gerufen worden ist. Im Rahmen der Ausstellung „Was guckst Du!? – Kommunikation mit T-Shirts“ finden aus diesem Anlass am Freitag, 21. Juni, ab 17 Uhr im Tuchmacher-Museum Bramsche Aktionen rund um das T-Shirt statt.

Höhepunkt ist die Versteigerung kultiger T-Shirts. Der Erlös ist für die Einrichtung des neuen Jugendraumes in Engter bestimmt. Bei musikalischer Begleitung mit Bob Tijuana und Heinz Rebellius von „Cliff Barnes and the Fear of Winning“ gibt es auch die Gelegenheit, über T-Shirts und ihre Bot-schaften ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.

Noch bis Sonntag, 23. Juni, kann die Ausstellung „Was guckst Du!?“ mit mehr als 200 T-Shirts besichtigt werden. Durch seine schlichte Form eignet sich das T-Shirt perfekt, um durch Aufdruck, Stickerei oder Applikation von Zeichen, Texten oder Bildern Botschaften aller Art zu transportieren. Die Absichten und Strategien dieser Kommunikationsform sind vielfältig und haben sich stetig erweitert: von der Produktwerbung, über witzige, selbstironische oder politische Statements bis hin zum tragbaren Kunstwerk. Die Ausstellung beleuchtet anhand ‚sprechender‘ Objekte die große Bandbreite der hautnahen und immer populäreren Form nonverbaler Kommunikation.