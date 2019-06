Engter. Applaus von Bürgern für einen Ortsrat gibt es selten, am Donnerstag aber in Engter: Die Kommunalpolitiker forderten dort in ihrer Sitzung einstimmig die Stadtverwaltung auf, die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 78 zu sanieren.

Einen entsprechenden Antrag hatten die im Ortsrat vertretenen Fraktionen bereits zuvor gemeinsam schriftlich im Bramscher Rathaus eingereicht. Den Inhalt trug in der Sitzung noch einmal Ortsrats-Mitglied Christian Stehr vor, damit auch die rund 30 Bürger, die in die Gaststätte "Zum Treppchen" gekommen waren, das Schreiben im Detail kennenlernen konnten.

In den letzten Jahren sei das im Rahmen der Dorferneuerung verlegte Pflaster Im alten Dorf mehrfach aufgearbeitet worden, ohne durchschlagenden Erfolg, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. Mittlerweile gebe es deutliche Schlaglöcher, die zu einer verstärkten Lärmbelästigung, speziell durch leere Lkw, führten. Regen und Frost würden die Schäden noch verschlimmern. Durch Pfützen in den Fahrstreifen sei ein Benutzen der Gehwege bei Regenwetter für Fußgänger nur "mit dem Risiko einer unfreiwilligen Dusche" möglich. Der Haupteingang vom Gasthof Bei der Becke werde regelmäßig durch Spritzwasser verunreinigt und bei Frost "zu einer gefährlichen Rutschpartie", schreiben die Ortsratsmitglieder, die zusammenfassen: " Der Zustand der Straße in diesen Bereichen ist für die Anlieger unzumutbar."

Auf Prioritätenliste ganz vorn

Um sein Anliegen zusätzlich zu untermauern, fordert der Ortsrat zudem, Gelder im städtischen Haushalt für 2020 vorzusehen. Die Kommunalpolitiker setzten dieses Vorhaben auf Platz 1 der Prioritätenliste für Investitionen in dem Ortsteil, noch vor den von der Verwaltung geplanten Endausbau des Gewerbegebiets "Westlich der L78". Dieser sei "aus unserer Sicht nicht so wichtig wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt", betonte Ortsbürgermeister Ralf Seeleib.

Auf Nachfrage von Ortsrats-Mitglied Helmut Witt erläuterte der städtische Baudirektor Hartmut Greife zum weiteren Ablauf, die von den Ortsräten vorgeschlagenen Investitionen würden zunächst durch die Stadtverwaltung auf Machbarkeit und Dringlichkeit geprüft und dann gegebenenfalls in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Alle Investitionswünsche würden aber auf jeden Fall in Verwaltung und Politik diskutiert. Was dann in den endgültigen Haushaltsplan aufgenommen werde, "darüber entscheidet letztlich der Stadtrat", so Greife.

Ortsbürgermeister Seeleib berichtete zudem, dass die Landesbebörde für Straßenbau und Verkehr auch eine Sanierung des L78-Abschnitts zwischen Engter und Wallenhorst ins Auge gefasst habe. Wenn das Land dafür Mittel bereitstelle, seien womöglich Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt und dem Abschnitt bis Wallenhorst in einem Zuge möglich.