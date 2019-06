Bramsches Mannschaft des Jahres ist die B-Jugend des FCR Bramsche. Foto: Foto-Studio Kröger

Bramsche. Die B-Jugend des FCR Bramsche 09 ist Bramsches Mannschaft des Jahres 2018. Bei der Sportlerehrung der Stadt in der Kornmühle bekamen die Landesliga-Nachwuchskicker am Donnerstag, 13. Juni 2019, die Bramscher Rose in Gold.Außerdem wurden die Einzelsportler des Jahres bekanntgegeben.