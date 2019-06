Schwangere Frau bei Verkehrsunfall in Bramsche verletzt CC-Editor öffnen

Bei einem Auffahrunfall im Kreisverkehr auf dem Vördener Damm wurde eine schwangere Frau verletzt. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Bramsche. Bei einem Auffahrunfall in einem Kreisverkehr auf dem Vördener Damm in Bramsche ist am Donnerstagvormittag eine schwangere Frau verletzt worden.