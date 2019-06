Zwei Auffahrten zur B68 in Bramsche gesperrt CC-Editor öffnen

Zwei Auffahrten zur Bundesstraße 68 werden in der kommenden Woche im Bereich Bramsche gesperrt. Symbolbild: Angelika Warmuth/dpa

Bramsche. In der kommenden Woche werden von Montag, 17. Juni, bis Freitag, 21. Juni, zwei Auffahrten auf die B68 in Bramsche gesperrt. Grund dafür sind Instandsetzungen an Bauwerken.