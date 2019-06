Engter . Der Schützenverein Engter blickt zufrieden auf das diesjährige Schützenfest zurück. An Pfingsten gelang es dem Verein, zwei Tage lang eine entspannte Dorffest-Atmosphäre für Mitglieder und Besucher anzubieten.

Am frühen Montagabend herrschte entspannte Biergartenstimmung auf dem Festplatz. Die Erwachsenen genossen das gute Wetter am Feiertag, dazu spielte der Musikkorps Lappenstuhl. Währenddessen tanzten die Kinder an ihrem Schützenfesttag ausgelassen in der Kinderdisco, nutzten die zahlreichen Spielmöglichkeiten oder vergnügten sich beim Ponyreiten.

"Wir versuchen, das Kinderschützenfest mit neuen Ideen immer wieder attraktiv zu gestalten", berichtete Helmut Witt. Insgesamt seien beide Festtage gut besucht gewesen. "Und ganz entscheidend: Alles war friedlich."

Immerhin habe man herausgefunden, dass es das Schießen auf den Vogel schon seit über 350 Jahren gebe – und damit viel länger als den Schützenverein. "In der Vogelschießordnung des Bischofs wurde damals auch 'mäßiger Trunk in friedsamer Zusammenkunft' genannt", zitierte Helmut Witt und ergänzte: "Diese Tradition wollen wir in Engter erhalten."

Stolz war Witt auch auf den großen Umzug am Sonntag durch das Dorf, der von der Blaskapelle Bissendorf-Holte und dem Spielmannszug Hollage begleitet worden war. Am Abend besuchten außerdem Abordnungen der Nachbarvereine aus Schleptrup und Kalkriese den Festball im Saal Bei der Becke.

Einen besonderen Ehrengast hatte der Vereinsvorsitze ebenfalls am Sonntag begrüßen dürfen. Die neue Pastorin der Gemeinde, Iveta Thamm, stellte sich auf der Bühne vor und lud das Schützenvolk zu ihrem offiziellen Einführungsgottesdienst am nächsten Tag ein.

Neuer Schützenkönig in Engter ist Alexander Staas-Johann. Zusammen mit seiner Königin Lea-Sophie Müller wird er nun ein Jahr lang regieren. Unterstützt wird er dabei von seinem Adjutanten Dominik Karsties sowie dem Hofstaat bestehend aus Jennifer und Matthias Pösse, Kevin O'Connor und Ines Gausmann.

Bei den Kindern konnte sich Oliver Wehrs durchsetzen, der gemeinsam mit Xenia Möde zum neuen Kinderkönigspaar gekrönt wurde. Der Hofstaat wird gebildet von Adjutant Ferdinand Tausch, Kommandeur Leon Stute, Anton Schuhmacher, Jan Wehrs, Alexander Thiesing, Klara Kalmey und Mila von Wendt-Papenhausen.

Geehrt wurden auch die neue Sonnenkönigin Christine Hörnschemeyer und Jugendkönigin Anna-Lena Peters. Einen großen Dank sprach Vizepräsident Peter Tapken in seiner Ansprache den vielen Helfern sowie den lokalen Sponsoren aus, die das Fest der Engteraner Grünröcke in dieser Form erst möglich gemacht hätten.