Die neuen Majestäten des Schützenkreises (vorne) sowie die Pokalsieger freuten sich über ihre Erfolge. Vorne links Bramgau-Präsident Gregor Schröder. Foto: Yvonne Sommer

Hesepe. Das Kreisschützenfest 2019 wird beim SV Ueffeln-Balkum in die Annalen eingehen. Gleich zwei Mitglieder des Vereins konnten sich in ihren jeweiligen Wettkampfklassen durchsetzen: Jule Wortmeier ist neue Jugendkönigin und Philip Meyer gewann in der Schützenklasse.