Hesepe. Beim Schützenfest 2019 in Hesepe wurden Timo Stuckenberg bei den Kindern und Rainer Columbus bei den Erwachsenen zu neuen Schützenkönigen gekürt.Ein Höhepunkt war der Festball mit 1200 Gästen.

In diesem Jahr feierten die Heseper Schützen vier Tage lang ihr traditionelles Schützenfest am Pfingstwochenende, denn in diesem Jahr war Hesepe auch Gastgeber des Kreisschützenfestes am Pfingstmontag.

Los ging es am Freitag mit dem Fackelumzug, der die Schützen, musikalisch begleitet vom Trompetercorps Hesepe, an den Residenzen des Kinderkönigs Niklas Belinger und der Kinderkönigin, Ida Danlowski, vorbei führte. Hier gab es jeweils eine kleine Stärkung für die Kinder, bevor es auf den Festplatz beim Vereinslokal Bischof-Reddehase ging. Mit DJ Rolf Brell feierte das Kinderkönigspaar mit seinem Hofstaat und führten zuvor unter großem Applaus einstudierte Tänze auf.

Festumzug

Am Samstag startete mittags das große Kinderschützenfest. Mit der Kutsche, großer Beteiligung der Bevölkerung und dem Trompetercorps Hesepe führte der Festumzug der Schützen durch die grün-weiß geschmückten Straßen Hesepes bis zum Festplatz, wo schon die Kinderspiele und das Kinderkönigsschießen warteten.

Mit einem gezielten Schuss holte schließlich der siebenjährige Timo Stuckenberg den Adlerrumpf mit der Armbrust von der Stange. Zu seiner Königin nahm er die sechsjährige Luisa Bachmann. In ihren Hofstaat wählte das Königspaar Lucas Linke mit Maja Barkau, Vincent Fischer mit Zoe Ahrens, Elias Laureiro mit Emilia Weber, Jonas Winkler mit Hanna Winkler, Lennox Lie mit Laura Bensiek, sowie Niklas Belinger mit Ida Danlowski als Ex-Königspaar. Als Adjutanten fungieren Marc Reddehase mit Mathilda Dahl.

Beim Königsschießen der Erwachsenen am Sonntag fanden sich wieder einmal einige Anwärter im Heseper Schießstand ein. Doch bereits dem zweiten Schützen gelang der sichere Treffer. Amtierendes Königspaar 2019 ist somit Rainer Columbus (3.v.l. mit dem Adlerrumpf) mit seine Ehefrau Gabi. Zur Adjutantin wählten sie Christine Thies. Zum Hofstaat gehören Carsten und Anja Baier, Frank und Petra Baier, Jens und Karin Ponert, Harald und Christa Schulz, Thomas und Carmen Derks, sowie Michael Thies und Angela Krämer. Der gesamte Hofst





aat im Bild:





Im Anschluss an die Proklamation stieg die große Zeltfete mit der Mobildisco Rolf Brell und der Partyband Skyfire bis tief in die Nacht mit über 1200 Gästen.