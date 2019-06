Bramsche. Mit knapp 40 Torten und mehr als 500 Würstchen hat sich der Heimatverein Ueffeln-Balkum auf den Mühlentag vorbereitet.

Der Vorsitzende Gert Borcherding rechnete bis zum Abend an der Wassermühle Riesau mit bis zu 1500 Besuchern, etwa so wie im Vorjahr. Das Wetter scheint die optimistische Prognose zu bestätigen. Ab 10 Uhr morgens herrschte an der alten Wassermühle Betrieb, zu Beginn aber noch sehr verhalten. Nur ein paar Handvoll Stammgäste sind gekommen, um die Stille bei frischen Weggen mit Schinken und Käse zu genießen, eine Spezialität, wie Borcherding versichert. Parallel dazu findet am „Hilgenschlopp“ ein ökumenischer Gottesdienst statt. Danach rechnet Borcherding mit dem ersten größeren Ansturm, bevor die nächste Besucherwelle am Nachmittag das reichhaltige Kuchenbuffet plündert.





Doch was ist eine Wassermühle ohne Wasser? Sehenswert auf jeden Fall, denn die liebevoll restaurierte Mühle aus 18 Jahrhundert, deren Wurzeln nachweisbar bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, ist ein Technikmuseum. Bevor Borcherding die Mühle in Gang setzt, verweist er auf metergroße, gegossene Kegelzahnräder mit hölzernen Zähnen hin. Deren Anblick begeistert ihn immer wieder, denn so gelang es, die Kraft relativ geräuscharm zu übertragen und die Getriebeteile zugleich so zu konstruieren, dass sich die Zähne notfalls mit einfachen Mitteln ersetzen ließen.

Wassermangel

Wegen des Wassermangels in diesem Frühsommer öffnet Borcherding erst spät das Wehr am Zulauf und kurbelt die Mühlsteine auseinander, die bislang das Wasserrad bis zum Stillstand gebremst gehalten hatten. Damit die Karpfen im angrenzenden Teich nicht leiden, will er nicht einmal soviel Wasser auf das Mühlrad geben, dass der Stromgenerator anspringt. Das sei in diesem Jahr das erste am Mal so am Mühlentag.



Aber warum klappert die Mühle dem Volkslied folgend, auch wenn der Bach nicht rauscht? Die Antwort: Regelmäßig klopft die Mechanik an den Trichter, damit das Getreide nachrutscht und zwischen die Mühlsteine rieselt. Auch das eine alte Erfindung, die Borcherding immer wieder gerne vorführt. Er findet, die Mühle macht Technik und Umweltschutz spannend, indem sie zeigt, wie früher Kraft gewonnen und übertragen wurde und wie man daraus heute noch umweltfreundlich Strom erzeugen kann.

Das sieht offenbar auch eine fünfköpfige Familie aus Voltlage so, die schon früh auf den Beinen ist, aber nicht namentlich genannt werden möchte. Sie war schon im vergangen Jahr hier. Die Kinder fanden das so spannend, dass man wieder zum Mühlentag gekommen sei, berichten die Eltern. Borcherding freut sich auch schon auf den Besuch von Schulklassen. Die haben sich für die kommenden Wochen angemeldet. Ein paar Aha-Erlebnisse scheinen dabei gesichert zu sein.