Das Team der Bühner-Bach-Schule Achmer gewann den Pokal, der von Hesepes Bürgermeister Horst Sievert (hinten) überreicht wurde. Foto: Yvonne Sommer

Hesepe. 14 Mannschaften aus insgesamt acht Bramscher Grundschulen traten im Turnier um den Grundschul-Fußballpokal 2019 auf dem Sportplatz in Hesepe gegeneinander an. Am Ende hatten die Kids aus Achmer die Nase vorn.