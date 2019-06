Schleptrup. Für Samstag und Sonntag hatte die Ditib-Gemeinde der Eyüp Sultan Camii zu einem Familientag und zum kulturellen Dialog eingeladen. Der sonnige Sonntag konnte den etwas holprigen Auftakt vom Samstag mehr als ausgleichen. Über 600 Besucher waren gekommen, um sich die ehemalige Schlatsburg nach dem Umbau in eine Moschee anzusehen.

Ahmet Irmak ist als Vorsitzender des Bramscher Moscheevereins mehr als zufrieden mit dem Pfingstwochenende. Am Samstag war die türkische Gemeinde noch fast unter sich geblieben. Von umso größerem Interesse berichtet Irmak am Sonntagabend. Er selbst habe allein 15 Führungen durch den ehemaligen Gasthof Schlatsburg gemacht. Selbst Familien, die Besuch aus Hamburg oder Bremen hatten, waren zur Besichtigung und zum Essen an die Bramscher Allee gekommen.

Reges Treiben herrschte bereits am Samstag. Da wurde Hackfleisch um Metallspieße gewickelt und über Holzkohle gegrillt. Große Stapel mit türkischer Pizza standen bereit und in einem Partyzelt war ein überwältigend vielfältiges Kuchenbuffet zusammen mit weiteren Spezialitäten aufgebaut. Türkischer Mokka und Tee waren ebenfalls vorbereitet. Einige Kinder spielten Fußball, andere hatten einen Flohmarkt aufgebaut. Ein Tombola-Tisch lud dazu ein, Lose zu kaufen. Neben dem Dialog der Kulturen sollte der Familientag auch einen finanziellen Beitrag dazu leisten, die Gemeindearbeit zu unterstützen. Laut Irmak habe sich das „voll gelohnt“. Für die Kinder war je nach Alter ein buntes Programm vorbereitet mit Eierlauf, Sackhüpfen, Torwandschießen und Tauziehen.









Auffallend beim Gang durch die Moschee: Die vielen Kinder mit türkischen Wurzeln sprachen auch untereinander Deutsch, ob beim Handyspielen oder vor der Torwand. Ahmet Irmak selbst sagt von sich und seinen Landsleuten, eigentlich befänden sich die meisten Gemeindemitglieder schon so lange hier, dass sie Deutsche seien.





Anzeige Anzeige





Schon beim Einweihungsfest Ende Aprilwar deutlich geworden, dass man sich gegenseitig kennt und schätzt. Irmak, auf die jüngsten Entwicklungen im deutsch-türkischen Verhältnis angesprochen, bedauert die Irritationen, will sich selbst und seine Arbeit in der Gemeinde davon aber nicht beeinträchtigen lassen. Er setzt auf Integration und ein Miteinander, auch mit anderen Glaubensrichtungen. So habe er an der Amtseinführung einer Pastorin selbstverständlich gerne teilgenommen und berichtet von gemeinsamen Treffen, bei denen vorher christlich und später muslimisch gebetet werde. Das alles sei in Bramsche kein Problem.