Achmer. Im Bramscher Ortsteil Achmer wurde jetzt nach 18 Jahren das Flurbereinigungsverfahren abgeschlossen. 25 Kilometer Wege wurden gebaut, 2,8 Millionen Euro investiert. Es gab bei der Veranstaltung aber auch kritische Stimmen.

Eine starke Besitzsplitterung, eine unzureichende Bewässerung und keine ausreichende Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke in Achmer habe das Flurbereinigungsverfahren notwendig gemacht. Erste Gespräche dazu datierten aus über 40 Jahre alten Vermerken des Jahres 1975, rief Friedrich Völler, der Leiter des Dezernats Flurbereinigung und Landmanagement des Amtes für regionale Landentwicklung Weser-Ems aus Osnabrück jetzt in Erinnerung. Gut 20 Mitglieder des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft sowie Behördenvertreter trafen sich zum Abschluss des langwierigen Verfahrens im Heimathaus Achmer.

2,8 Millionen Euro seien in den Jahren 2000 bis 2018 investiert worden, das Gebiet umfasse eine Fläche von 1583 Hektar mit nicht weniger als 215 beteiligten Grundstückseigentümern, so Friedrich Völler. Bei einer Planwagenfahrt konnten die Mitglieder des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Achmer, Vertreter der Stadt Bramsche und Mitarbeiter des Amtes für regionale Landesentwicklung jetzt noch einmal die erfolgten Maßnahmen in Augenschein nehmen.

Flurbereinigung als Zukunftsgestaltung

Für den langen Atem, den alle Beteiligten bei dem fast zwei Jahrzehnte laufenden Verfahren gehabt hätten, bedankte sich Bürgermeister Heiner Pahlmann besonders. Das Hauptziel der Flurneuordnung, die Bedingungen für die Landwirtschaft zu verbessern, sei erreicht worden. Dennoch sei zum Teil Kritik laut geworden, dass die Maßnahmen noch umfangreicher hätten ausfallen können. Grundsätzlich gelte, dass Flurbereinigung auch immer mit Zukunftsgestaltung einhergehe. "Jedes Verfahren hat seine Zeit", so Heiner Pahlmann.

Angesichts der aktuellen Diskussionen rund um die Themen Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz und Insektensterben werde sich in den kommenden Jahren auch hier zeigen, ob die erfolgten Ausgleichsmaßnahmen langfristig gesehen ausreichend oder ob die Chancen für den Erhalt unseres Lebensraumes noch nicht voll ausgeschöpft worden seien, gab der Bürgermeister zu bedenken.

Es seien 25 Kilometer Wege mit einem Kostenvolumen von rund 2,3 Millionen Euro ausgebaut werden, berichtete Friedrich Völler. Davon gut 19 Kilometer in bituminöser Bauweise, 3 Kilometer als Spurbahnen und 2,5 Kilometer als Schotterwege. Finanziert worden seien die Kosten durch Zuschüsse des Landes, des Bundes und der EU sowie durch Eigenleistungen der Teilnehmer und der Stadt Bramsche. Die Neuordnung der landwirtschaftlichen Flächen sei im August 2010 erfolgt.



"Wege hätten breiter ausfallen können"

Auch die Belange des Natur-und Umweltschutzes seien gefördert worden. Im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hätten sie insgesamt rund fünf Hektar Extensivgrünland mit Blänken, Feldgehölzen, Saumstreifen und Streuobstwiesen anlegen können. Zur Sicherung des Naturhaushaltes seien 1100 Meter Saumstreifen mit Eichenhochstämmen bepflanzt und 1900 Meter Wege rekultiviert worden. Außerdem sei eine Baumreihe in einer Länge von gut einem und Wegerekultivierungen von knapp zwei Kilometern geschaffen worden. Zudem habe man die Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzstiftung „Hof Hasemann“ durch entsprechendes Bodenmanagement unterstützen können, so Friedrich Völler.

Kein Verfahren sei so gut, dass man nicht auch noch etwas besser hätte machen können, bemerkten die Teinehmer der Abschlussveranstaltung. Das sah auch der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Hermann Südhoff, so. Die Wege hätten an der ein oder anderen Stelle ruhig noch breiter ausfallen oder stärker befestigt sein können, merkte er an. Jetzt gelte es aber, allen Beteiligten ganz herzlich Danke zu sagen, so der Landwirt.