Kalkriese. Die evangelisch-lutherische Landeskirche hat sich für 2019 "Zeit für Freiräume" vorgenommen. So unternimmt Landesbischof Ralf Meister mehrere Pilgertouren in Niedersachsen. Am Freitag startete er von Vörden aus in Richtung Osnabrück. Ab Kalkriese begleitete ihn Bundespräsident a.D. Christian Wulff.

Schon vor einiger Zeit habe Ralf Meister ihn gefragt, ob er mit ihm pilgern möchte. "Dass der Landesbischof sich für meine Heimatregion entschieden hat, habe ich erst kurzfristig erfahren", erklärte Christian Wulff im Schatten von Schloss Barenaue in Kalkriese. Dort traf der ehemalige Bundespräsident mit dem Oberhaupt der Landeskirche zusammen.

Bis dahin war Meister alleine unterwegs gewesen. "Das ist gar nicht schlecht. Es hat einen erholsamen Wert, wenn man sich allein in der Natur bewegt." Von Vörden aus – wo seine zweitägige Pilgertour begann – wanderte der Bischof auch auf dem Moorerlebnispfad. Dass sein Ausflug in die Natur direkt vor Pfingsten stattfindet, sei reiner Zufall. "Ich habe in meinen Kalender geschaut: Wann finde ich zwei Tage Zeit für diese Route?"

Mit dem Jahresmotto "Zeit für Freiräume" habe sich die Landeskirche vorgenommen, "Dinge anders zu machen als sonst". Dabei gehe es um das Durchbrechen von Routinen, Besinnung auf Wesentliches und Mut für Neubeginne. In den Gemeinden und Kirchenkreisen wird dieses Vorhaben auf verschiedene Weise umgesetzt. So setzte die Bramscher Kirchenkreiskonferenz, zu der sich alle Hauptamtlichen regelmäßig treffen, kürzlich eine Sitzung aus, um sich um andere Dinge zu kümmern.

Nachdem Ralf Meister bereits mit Ministerpräsident Stephan Weil im Emsland gepilgert war und zuvor mit dem Fahrrad die Region um Stade erkundet hatte, entschied er sich nun für die "Via Baltica". Diese Pilgerroute ist Teil des deutschen Jakobswegenetz und führt von Usedom über Rostock, Hamburg und Bremen bis nach Osnabrück.

Am Samstagmittag will der Landesbischof gemeinsam mit Christian Wulff an der Katharinenkirche in Osnabrück ankommen, wo um 12.30 Uhr eine Andacht zum Abschluss seiner Freiraum-Zeit stattfindet. Meister zeigte sich glücklich über das ideale Wetter für seine Tour:

Die Wege von Ralf Meister und Christian Wulff haben sich in der Vergangenheit schon häufiger gekreuzt. Wulff erzählte, er habe dem Landesbischof nach dessen Amtseinführung 2010 von seinen Erfahrungen als Ministerpräsident erzählen können, wie es sei, für ein so großes Bundesland zuständig zu sein. "Wir werden beim Pilgern wahnsinnig viele Themen haben", meinte er.

Er habe den Geistlichen als klugen Gesprächspartner kennengelernt und sei auf den Austausch während der Wanderung gespannt. "Er bekommt in seiner Arbeit die Alltagsprobleme von zum Beispiel Wohnungssuchenden oder Alleinerziehenden mit. In der Gesellschaft hat die Kirche ihre Ohren oben und unten", meinte Wulff.

An das Pilgern in dieser Region hat der ehemalige Bundespräsident sogar persönliche Erinnerungen. Als kleines Kind habe ihn seine Mutter mehrmals auf Pilgerfahrt nach Rulle mitgenommen. Er habe noch das Bild vor Augen, dass sich ältere Menschen an einem Brunnen die Füße behandelt hätten. "Da hat man mir erklärt, dass man während einer Wanderung auf keinen Fall die Schuhe ausziehen soll, weil man sie dann nicht mehr anbekommt", schmunzelt Wulff.

Von Neu Barenaue machten sich die beiden Männer schließlich auf den Weg. Zunächst ging es die Schmittenhöhe hinauf, danach in Richtung Rulle, wo sich weitere Pilgerer anschlossen. In seinem früheren Landtagswahlkreis werde er dem Bischof viel zeigen können, freute sich Christian Wulff auf den weiteren Verlauf der Wanderung durch seine Heimatregion. Auch Ralf Meister zeigte sich zuversichtlich, den richtigen Weg zu finden:

"Zur Not haben wir Google Earth und schlechte alte Wanderkarten."