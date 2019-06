Bramsche. Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden am Mittag ein Stau gebildet. Die Sperrung des linken Fahrstreifens wurde inzwischen aufgehoben.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei Bramsche auf Anfrage mitteilt. Gegen 12.30 Uhr war ein Pkw auf der linken Fahrspur auf den vorausfahrenden Wagen aufgefahren.

Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des vorausfahrenden Wagens klagte über Schmerzen im Halswirbelbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein Fahrzeug musste daher abgeschleppt werden. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelangt sind, musste diese erst gereinigt werden. "Dadurch musste die linke Fahrspur an dieser Stelle länger gesperrt werden", so ein Sprecher.

Inzwischen ist die Fahrbahn jedoch wieder komplett freigegeben und der Stau hat sich aufgelöst. Allerdings mahnt die Polizei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Pfingstwochenende zu besonderer Vorsicht.