Bramsche. Zum Schluss der aktuellen Frühjahrsaboserie gab es in Bramsche noch einmal ein ausverkauftes Universum mit eindeutigem Frauenüberschuss. „Die Becker und Frau Sierp“ waren mit ihrem Kabarettprogramm „Deine Gene braucht kein Mensch“ Anlass für die erfreuliche Nachfrage.

Die Becker, angekündigt als emotionales Atomkraftwerk, sollte in der Show auf den Esprit einer abgelaufenen Schlaftablette in Gestalt von Frau Sierp treffen. Und in der Tat ging es mal lasziv, mal intellektuell unterkühlt, dafür manchmal fremdwortschwanger und über weite Strecken des Abends mit losen Reden über die Männer auf der Bühne zwischen diesen beiden Polen hin und her.

Das von Uli Holstein dezent in der Anmoderation angedachte Erscheinen des Gleichstellungsbeauftragen der Stadt Bramsche, um dieses männerfeindliche Programm zu unterbrechen, fand aber nicht statt.

Zu sehen waren Heike Becker als „Single in Teilzeit“, die alle ihre Liebhaber der Einfachheit halber Heinz nannte. Ihre Mitspielerin Kerstin Sierp verkörperte die Rolle der spröden Geistesgröße, die – Smoothies und Selbstfindungsseminare bewerbend – den Kontrapunkt zur Schnitzel schmausenden Becker gab.

Deftige Dialoge, starke Konter

„Alkoholfreies Bier ist wie ein BH auf der Wäscheleine, das beste ist raus“, lautete die Reaktion der Becker auf einen Vorhalt von Frau Sierp, anstelle von Alkohol es doch mal mit einem Nullpromillegetränk zu versuchen. Das Publikum erhielt auch Nachhilfeunterricht in Sachen Rechtschreibung. „Müll kann man nicht trennen, es hat nur eine Silbe“, war so eine dieser Lektionen.

Das Lieblingsthema von der Becker und Frau Sierp war jedoch der Mann, und dabei am liebsten der mit etlichen Beschränkungen. „Hausarbeit ist eigentlich Männerarbeit. Die hat immer nur zwei Bewegungen, das haben die drauf: rauf, runter oder rein, raus“. Nicht nur derartige Definitionen von Männerkompetenzen ließen das weibliche Publikum jubeln.





Anzeige Anzeige

Stark war auch der Animationsvorschlag der Ruhrpottkabarettistinnen, um Männer an den Putzeimer zu bringen. Mit Gummihandschuhen und laszivem Hüpfschwung begaben sich die Becker und Frau Sierp zu sinnlicher Musik ins Publikum und umgarnten dort die Objekte ihrer Begierden.

Im bayerischen Dirndl ging es nach der Pause weiter. Selbst das Jodeln schaffte das Duo relativ nah dran am Dialekt des süddeutschen Naturvolks.

Scharfzüngige Begriffe wie „geistig unbewaffnete, parasitäre Lebensexistenzen“ als Umschreibung für dumme Menschen vernimmt man sicherlich nicht alle Tage. Auch die Sprüche über den Feierabendautisten im Fernsehsessel, der irgendwann zu dick geworden, kahlköpfig und mit sabberndem Schnarchen neben seiner Angetrauten im Bett liegt, ließen die Zuschauerinnen herzhaft lachen.

Nicht ganz neu

Ganz neu ist das Konzept von der Becker und der Frau Sierp allerdings nicht. Das Frauenduo Missfits, bestehend aus Stephanie Überall und Gerburg Jahnke, die ab 1985 auf sehr ähnliche Weise die Bühnen im Ruhrgebiet und darüber hinaus bespielten, ließ grüßen.

Gut geklaut ist aber auch irgendwie erworben und das Publikum bedankte sich für einen lebhaften, kurzweiligen und unterhaltsamen Mädelsabend aus schmackhaftem Mantaplattenhumor mit dem Brot der Künstler: vielen Lachern und reichlichem Beifall.