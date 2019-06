Bramsche. Schützenfeste, Mühlentag, Römer- und Germanentage: An Pfingsten, 9. und 10. Juni 2019, ist ordentlich was los in Bramsche und Umgebung. Wir verraten, welche Veranstaltungen wann und wo stattfinden, und was ihr sonst noch unternehmen könnt.

Römer- und Germanentage:

An Pfingsten schlagen hunderte Römer- und Germanendarsteller im Museumspark Kalkriese ihre Lager auf und nehmen die Besucher (sonntags und montags jeweils von 10 bis 18 Uhr) mit auf eine Zeitreise in die bunte Welt der Antike. Mehr zum Programm und genauen Ablauf erfahrt ihr hier.

Schützenfeste:

In Engter wird am 9. und 10. Juni Schützenfest gefeiert. Los geht es am Pfingstsonntag mit dem Antreten auf dem Festplatz zum Festumzug. Nach den Krönungen um 18 Uhr wird im Zelt mit der Band Blue Sky gefeiert. Am Pfingstmontag starten die Schützen um 14 Uhr mit dem Antreten am Haupteingang der Grundschule. Das Fest endet mit einer Abschlussparty ab 18 Uhr.

wird am 9. und 10. Juni Schützenfest gefeiert. Los geht es am Pfingstsonntag mit dem Antreten auf dem Festplatz zum Festumzug. Nach den Krönungen um 18 Uhr wird im Zelt mit der Band Blue Sky gefeiert. Am Pfingstmontag starten die Schützen um 14 Uhr mit dem Antreten am Haupteingang der Grundschule. Das Fest endet mit einer Abschlussparty ab 18 Uhr. Auch in Hesepe wird an Pfingsten Schützenfest gefeiert. Hier starten die Schützen bereits am Freitag, 7. Juni, ins Festwochenende. Am Familienzentrum treten um 19 Uhr die Kinder zum Fackelumzug an. Der Abend klingt mit einer Kinderparty im Festzelt mit DJ Rolf Brell aus. Am Samstag geht es mit dem Antreten ab 14.30 Uhr mit dem Kinderschützenfest weiter. Der Abend klingt mit einer Kinderdisco ab 18 Uhr und einer Party für die Erwachsenen ab 21 Uhr aus. Am Sonntag, 9. Juni, steigt das eigentliche Volksschützenfest. Antreten ist um 13.30 Uhr am Sportplatz Ostlandstraße. Ab 19 Uhr erfolgt die Proklamation des neuen Hofstaats. Anschließend wird im Festzelt gefeiert. Am Montag sind die Heseper Schützen Ausrichter des Kreisschützenfestes Bramgau. Um 13.15 Uhr treten die Gastvereine und Ehrengäste ebenfalls auf dem Sportplatz an der Ostlandstraße an. Proklamation und Pokalverleihung ist ab 17.30 Uhr.

wird an Pfingsten Schützenfest gefeiert. Hier starten die Schützen bereits am Freitag, 7. Juni, ins Festwochenende. Am Familienzentrum treten um 19 Uhr die Kinder zum Fackelumzug an. Der Abend klingt mit einer Kinderparty im Festzelt mit DJ Rolf Brell aus. Am Samstag geht es mit dem Antreten ab 14.30 Uhr mit dem Kinderschützenfest weiter. Der Abend klingt mit einer Kinderdisco ab 18 Uhr und einer Party für die Erwachsenen ab 21 Uhr aus. Am Sonntag, 9. Juni, steigt das eigentliche Volksschützenfest. Antreten ist um 13.30 Uhr am Sportplatz Ostlandstraße. Ab 19 Uhr erfolgt die Proklamation des neuen Hofstaats. Anschließend wird im Festzelt gefeiert. Am Montag sind die Heseper Schützen Ausrichter des Kreisschützenfestes Bramgau. Um 13.15 Uhr treten die Gastvereine und Ehrengäste ebenfalls auf dem Sportplatz an der Ostlandstraße an. Proklamation und Pokalverleihung ist ab 17.30 Uhr. In Vörden starten die Schützen ebenfalls bereits am Freitag und Samstag ins Festwochenende. Hier treffen sich die verschiedenen Kompanien zum Hissen der Fahnen. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, ist Kinderschützenfest. Ab 14 Uhr startet der Festumzug durch den Ort. Der Abend klingt mit einem Festball und der Band "Rocktools" aus. Am Pfingstmontag startet der Festumzug um 16.30 Uhr. Gegen 19.30 Uhr erfolgt die Proklamation des neuen Hofstaats. Anschließend wird wieder mit den "Rocktools" gefeiert. Das Schützenfest in Vörden endet am Dienstag mit einem Frühschoppen um 10.30 Uhr im Vereinslokal "Zur Post".

Deutscher Mühlentag:

Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, ist die Wassermühle Riesau in Ueffeln-Balkum anlässlich des Deutschen Mühlentages ab 10 Uhr geöffnet. Passend zur Saisoneröffnung am Maifeiertag haben die Mitglieder des Heimatvereins Ueffeln-Balkum die Brücke auf dem Gelände restauriert.

Freiluftgottesdienste:

Ökumenischer Gottesdienst am "Hilgenschlopp": Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, um 10 Uhr wird es wieder einen Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pastor Michael Grimmsmann (St. Marien Ueffeln) und Pfarrer Detlef Perk (St. Laurentius Neuenkirchen b. Bramsche) geben. Der Hilgenschlopp ist zu finden ortsauswärts von Ueffeln Richtung Merzen rechts ab von der B218 in die Straße "Bottumer Kirchweg" und dann links in "Am Hilgenschlopp". Alternative: Von der Bottumer Straße links in die Straße "Am Hügelgrab", die zum Hilgenschlopp führt.

Ebenfalls am Pfingstmontag, 10. Juni, laden die christlichen Kirchengemeinden aus Bramsche gemeinsam zum Freiluftgottesdienst ein. Los geht es um 10.30 Uhr unter den Bäumen bei der St.-Martin-Kirche.





Und was kann man sonst noch machen?





Minigolf

Vor drei Jahren hat das Café am Hasesee neu eröffnet, dazu gehört auch eine Minigolfanlage. Am Wochenende und an Feiertagen ist das Café von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Minigolfanlage der Strandarena am Alfsee in Rieste ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Anzeige Anzeige

Kartbahn/Bullermeck/Irrgarten /Haustierpark

Ebenfalls am Alfsee ist die Kartbahn am 1. März in die Saison gestartet. Sie ist täglich, auch an Feiertagen, von 10 Uhr bis zur Dämmerung geöffnet. Das Indoor-Spielecenter Bullermeck in Rieste hat derweil an Christi Himmelfahrt jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der Irrgarten am Alfsee von 10 bis 18 Uhr. Der Haustierpark Arche Alfsee öffnet seine Tore am Feiertag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr.

Museum

Das Tuchmacher-Museum in Bramsche ist am Pfingstsonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr wird unter dem Titel „Von der Wolle zum Tuch“ eine Führung angeboten, die rund 90 Minuten dauert. Erläutert werden dabei die verschiedenen Arbeitsschritte vom Waschen der Wolle über das Spinnen, Weben und Färben bis zum fertigen Tuch. Zu besichtigen ist auch die Ausstellung „Was guckst Du!? Kommunikation mit T-Shirts".

Bäder

Am Pfingstsamstag, 8. Juni, ist das Hasebad von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Pfingstsonntag, 9. Juni, und Pfingstmontag, 10. Juni, ist das Hasebad geschlossen. Die Varus Therme kann am Pfingstsamstag von 9 bis 18 Uhr werden. Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist die Varus Therme geschlossen.

Das Freibad in Ueffeln ist das gesamte Pfingstwochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19.30 Uhr. Gleiches gilt für das Freibad am Darnsee.

Kino

Das Kino „Universum“ zeigt am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag jeweils um 16 und um 20 Uhr den Film "The Avengers: Endgame". Am Pfingstmontag läuft um 16 Uhr ebenfalls "The Avengers: Endgame", um 20 Uhr kommt "Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour".