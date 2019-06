Bramsche. Durch die vermeldeten Abgänge von Heiner Fährrolfes, Blanchard Obinago, Marko Primorac und der ungewissen Zukunft von TuS-Kapitän Jan Philipp Seitz, der aufgrund seiner beruflichen Perspektive erst spät eine Entscheidung zu einem möglichen Verbleib bei den Devils bekannt geben kann, sind die Red-Devils-Verantwortlichen auf dem Spielermarkt aktiv geworden. Fündig geworden sind sie in Irland. Adrian O‘Sullivan heißt der neue „Rote Teufel“.

Der 25-jährige irische Nationalspieler hat in der abgelaufenen Saison bei den Reading Rockets in der NBL Division 1 in England gespielt und dort in 19 Spielen durchschnittlich 11,1 Punkte, drei Rebounds, zwei Assists und einen Steal pro Spiel erzielt. Davor hat er fünf Spielzeiten in der ersten irischen Liga gespielt.

Seit vier Jahren gehört O’Sullivan zur irischen Nationalmannschaft. Er wird im Juli noch zwei Vorbereitungsspiele mit der Landesauswahl bestreiten und zum Start der Saisonvorbereitung in Bramsche sein.

"Er kann das Team führen"

TuS-Teammanager Rüdiger Gottaut sagt zur Personalie O‘Sullivan: „Wir sind froh mit Adrian einen Spieler gefunden zu haben, von dem wir glauben, dass er das Team auf der Aufbauposition führen kann. Nach den drei bekannten Abgängen wäre es grob fahrlässig gewesen, sich nicht frühzeitig noch einmal umzusehen.“

Headcoach Roland Senger äußert sich wie folgt: „Ich hoffe auf einen Verbleib von Jan Philipp Seitz, aber wenn es anders kommen sollte, bin ich sehr froh darüber, dass die Verantwortlichen weitsichtig gehandelt haben. Die Point-Guard-Position ist die Schlüsselposition, wenn wir hier nicht gut aufgestellt sind, dann würden wir große Probleme in der kommenden Saison bekommen. Mit Adrian haben wir meiner Meinung nach einen sehr guten Spieler nach Bramsche holen können.“

Nächster Karriereschritt

Auch Adrian O’Sullivan hat sich zu seinem Vereinswechsel geäußert: „Ich habe mich für Bramsche entschieden, da ich der Meinung bin, dass es der nächste Schritt in meiner Karriere sein kann. Ich bin sehr aufgeregt, mit meinem neuen Club in die Saison zu starten und freue mich darauf, ein Teil des Teams zu werden. Bramsche hat eine Siegerkultur und ich möchte meinen Teil dazu beitragen.“