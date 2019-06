Kalkriese. An Pfingsten schlagen hunderte Römer- und Germanendarsteller im Museumspark Kalkriese ihre Lager auf und nehmen die Besucher (sonntags und montags jeweils von 10 bis 18 Uhr) mit auf eine Zeitreise in die bunte Welt der Antike.

In der Arena treffen beispielsweise römische und germanische Reiter aufeinander und zeigen spektakuläre Kampfvorführungen. Auf dem Exerzierplatz demonstrieren Legionäre Kampfformationen, wie die bekannte „Schildkröte“, präsentieren ihre Ausrüstung und beweisen ihr Können mit Schwert und Lanze.

In den Zeltlagern pulsiert unterdessen das Leben und die internationalen Akteure geben Einblicke in den Soldaten-Alltag vor 2000 Jahren. Die Besucher erfahren etwas über die Münzfälscher in der Antike, das Keltern von Amphorenweinen oder die Heilkunst und Arzneien der Römer. Händler präsentieren an den verschiedenen Ständen Kunsthandwerk, Schmuck und Handarbeiten. In den Garküchen und Tarbernae locken Speisen und Getränke nach Originalrezepten.



Zahlreiche Mitmachaktionen und Kinderprogramme richten sich an Familien. Große und kleine Besucher sollen sich gleichermaßen am historischen Ort auf die Spuren der Römer und Germanen zu begeben. Unter anderem können sie antike Gewänder anziehen, an der Feuerstelle Rezepte aus dem alten Rom ausprobieren oder sich beim Speerwurf austoben.

Auch die Ausstellung zur Varusschlacht und die Sonderausstellung „Roms Legionen“, in der rund 10000 Miniatur-Römer Einblicke in das römische Heer geben, sind den ganzen Tag für Besucher geöffnet. „An zwei Tagen beleuchten zahlreiche Aktionen das Leben der Römer und Germanen im 1. Jahrhundert nach Christus. Wir freuen uns auch wieder auf die vielen internationalen Darsteller, die als Akteure in Kalkriese auftreten“, betont der Geschäftsführer der Varusschlacht GmbH, Dr. Joseph Rottmann. "Zu Gast sind in diesem Jahr ca. 15 Römer- und Germanengruppen mit rund 200 Darstellern aus ganz Europa. Schon traditionell ist die Legio I. Italica mit großem Aufgebot vor Ort. Ihre Angebote sind besonders bei den Kindern und Familien beliebt. Erstmals dabei sind Darsteller aus Rumänien, die sich mit den Kriegen der Daker gegen die Römer im späten 1. Jahrhundert nach Christus auseinandersetzen und Kriegshandwerk sowie ihre damalige Kultur präsentieren“, so Rottmann weiter.





Auszüge aus dem Programmangebot:

Die hohe Kunst der römischen und germanischen Reiterei , Arena, sonntags und montags jeweils 11 Uhr und 15 Uhr

, Arena, sonntags und montags jeweils 11 Uhr und 15 Uhr Formationen in der römischen Legion , Arena, jeweils 12 Uhr und 16 Uhr

, Arena, jeweils 12 Uhr und 16 Uhr Römische und germanische Kampftechniken , kleiner Schauplatz, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr

, kleiner Schauplatz, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr Modenschau: Die Outfits der Römer und Germanen , kleiner Schauplatz, jeweils 14 Uhr

, kleiner Schauplatz, jeweils 14 Uhr Handel, Heil- und Handwerkskunst , Schmuck, Parfüme, Tonwaren, antikes Schrifttum, Speisen aus römischen Garküchen, durchgehend 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Forum Romanum/Marktplatz

, Schmuck, Parfüme, Tonwaren, antikes Schrifttum, Speisen aus römischen Garküchen, durchgehend 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Forum Romanum/Marktplatz Trainingsplatz im Römerlager: Speerwurf für Kinder und Erwachsene , jeweils 12.30 Uhr

, jeweils 12.30 Uhr Feuer machen ohne Streichhölzer (ab 10 Jahre), Feuerstelle im Germanenwald, jeweils 10.30 Uhr und 14 Uhr

(ab 10 Jahre), Feuerstelle im Germanenwald, jeweils 10.30 Uhr und 14 Uhr Runen deuten, filzen, färben , spinnen, weben, Stelzenlauf, Seilziehen, Baumstammweitwurf, durchgehend von 10 Uhr bis 18 Uhr im Germanenlager

, spinnen, weben, Stelzenlauf, Seilziehen, Baumstammweitwurf, durchgehend von 10 Uhr bis 18 Uhr im Germanenlager Kochen wie ein Legionär (ab 10 Jahre), Feuerstelle im Germanenwald, jeweils 14.30 Uhr

(ab 10 Jahre), Feuerstelle im Germanenwald, jeweils 14.30 Uhr Münzen prägen , jeweils 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr auf dem Museumsvorplatz

, jeweils 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr auf dem Museumsvorplatz Die Varusschlacht im Blick, Kurzvortrag, alle 30 Minuten ab 10.30 Uhr, Museum-Vortragsraum

