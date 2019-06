Engter. Die Fraktionen im Ortsrat Engter fordern gemeinsam die Sanierung der Ortsdurchfahrt Im alten Dorf. Den gemeinsamen Antrag wollen sie auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 13. Juni, beraten.

"Das hat sicherlich mehr Wirkung, wenn wir das gemeinsam fordern und der Antrag nicht nur von einer Seite kommt," erklärt Ortsbürgermeister Ralf Seeleib die gemeinsame Initiative bei einem Thema, das allen Ortsratsmitgliedern schon lange am Herzen liegt.

In den letzten Jahren sei das im Rahmen der Dorferneuerung verlegte Pflaster Im alten Dorf mehrfach aufgearbeitet worden, ohne durchschlagenden Erfolg, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. Mittlerweile gebe es deutliche Schlaglöcher, die zu einer verstärkten Lärmbelästigung, speziell durch leere Lkw, führten. Regen und Frost würden die Schäden noch verschlimmern, schreiben die Ortsratsmitglieder, die schließlich zusammenfassen:

"Der Zustand der Straße in diesen Bereichen ist für die Anlieger unzumutbar."

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 13. Juni, um 18.30 Uhr in der Gaststätte "Zum Treppchen". Auf der Tagesordnung stehen außerdem noch diverse Zuschussanträge, ein Vortrag zur Gestaltung des neuen Kreisels an der Bramscher Allee und ein Antrag zur Schaffung eines neuen Bolzplatzes im Dorf. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es außerdem eine Einwohnerfragestunde.