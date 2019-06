Bramsche. Mit einer Spende unterstützt die Parfümerie Pieper den Osnabrücker Ambulanten Kinderhospizdienst. Die Bramscher Filiale übergab nun einen Scheck über 2500 Euro, die bei einer großen Aktion im Rahmen des Bramscher Stadtfestes zusammen gekommen waren.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes kümmern sich liebevoll um schwer erkrankte Kinder und deren Familien. "Wir schenken Aufmerksamkeit und Zeit", erklärte Koordinatorin Sonja Humpohl. Viele Familien stünden nach einer schlimmen Diagnose des Kindes alleine da, fühlten sich vom Leben ausgegrenzt. Die Ehrenamtlichen besuchen die Familien zu Hause, sind mobile Wegbegleiter. Auch nach dem Tod eines Kindes, in der Trauerphase, bleiben die Begleiter und Familien in Kontakt.

"Wenn man weiß, man hat gesunde Kinder und Enkelkinder zu Hause, dann hilft man gerne denen, denen es nicht so gut geht", so Angelika Langkamp, Geschäftsführerin der Parfümerie Pieper. Gemeinsam mit ihren Angestellten Ramona Fritsche und Miriam Teepe de Marco sammelte sie deshalb am Stadtfest-Samstag Spenden für den Kinderhospizverein.

Mit Kinderschminken, einer Tombola und dem Verkauf von Überraschungstüten kamen so beachtliche 1900 Euro zusammen. Diesen Betrag stockte die Parfümerie Pieper um 600 Euro auf insgesamt 2500 Euro auf. "Über diese tolle Unterstützung freuen wir uns sehr", dankte Humpohl gerührt dem Parfümerie-Team. Ohne Spenden sei die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Helfer nicht möglich.

Ein großes Dankeschön sprach Angelika Langkamp auch an Florian Berger von "Floreal" aus, der sehr viele Präsente für die Tombola gespendet hatte.