Bramsche. Der "Runde Tisch Natur" hat eine Tour durch Bramscher Gärten angeboten, die naturnah angelegt, gepflegt und bewirtschaftet werden. Über 50 Personen nahmen teil und besichtigten verschiedene Gärten, deren Besitzer sich viele Gedanken um Standorte, Pflanzengesellschaften und um eine nachhaltige Pflege machen.









Erste Station war im Haus- und Nutzgarten in Vullbrock´s Esch in Engter. Dort kümmern sich mehrere Parteien um den Garten, erfuhren die Besucher. Henny Piwowar, Ursula Lehmann und ihr Mann Thomas waren die Hauptansprechpartner. Im Garten von Henny Piwowar ist der Schatten knapp, weshalb sie großen Wert darauf legt, dass die Pflanzen auch mit Trockenheit gut zurechtkommen.





Das Ergebnis ihrer sorgfältigen Pflanzenauswahl: In diesem Jahr hat Henny Piwowar noch nicht gießen müssen. So ist nach ihren Worten die Zypressen-Wolfsmilch zwar eine invasive Pflanze, die man im Zaum halten muss, aber sie wächst auch dort, wo es trocken ist. Die Gärtnerin weiß, dass von einem Garten nicht nur das Auge des Betrachters und Insekten profitieren sollten, sondern auch andere Tiere wie die Fledermaus. Die Nachtviole sei eine Pflanze, die sehr beliebt bei Insekten ist, von denen sich wiederum Fledermäuse ernähren, erklärte sie den Besuchern.





Anzeige Anzeige





Naturnahes Gärtnern heißt auch für das Ehepaar Lehmann, den richtigen Standort für die einzelnen Pflanzenarten zu finden. Und wenn sich eine Pflanze an einem Ort ansiedelt, den man ursprünglich nicht für sie vorgesehen hat, stören sich die beiden nicht daran. Dass ein perfekter Gärtner nicht vom Himmel fällt, weiß Ursula Lehmann. Vieles sei „Versuch und Irrtum“, erklärte sie. Nach und nach lerne man so die Ansprüche der Pflanzen kennen. Für Thomas Lehmann gehören zum naturnahen Garten auch Tiere. Er hält Hühner und einige Bienenvölker. Für einen städtischen Garten ist das zwar nicht unbedingt praktikabel, aber am Standort Vullbrock´s Esch herrscht kein Platzmangel.

Ungewöhnliches Projekt

Ein ungewöhnliches Projekt, bei dem die Tour haltmachte, war der Gemeinschaftsgarten „Veilchenhügel“ in Engter. Auf 600 Quadratmetern wirtschaften 18 Gärtner, erklärte Jürgen Bruning. Vor drei Jahren sei das Stück Land gepachtet worden mit dem Ziel, in einer Gemeinschaft Gemüse anzubauen. Da das Stück an einer Wiese liegt, die zu einem Demeterbetrieb gehört, müsse die Gartengemeinschaft bei der Bewirtschaftung darauf achten, die Demeterstandards einzuhalten.









Die Parzellen der Mitglieder seien verschieden groß, angepasst an das, was jeder Einzelne bewirtschaften wolle. Ein Problem sei bislang die Wasserversorgung. Die beiden Tanks, die je 2000 Liter fassen, sind nach dem trockenen Frühjahr leer, aber an einer Lösung werde gearbeitet, so Bruning. Mitglied am Veilchenhügel seien Menschen, die die Gemeinschaft und den Austausch schätzen und das Erlebnis, selbst etwas zu produzieren, nämlich Gemüse für den eigenen Bedarf, sagte Claudia Bruning. „Die Zeit war reif für ein solches Projekt.“









Ein weiterer Stop der Tour war die zwei Hektar große Streuobstwiese im Buchenweg in Schleptrup. Sie ist im Besitz der Familie Köttker, die das Gelände als GbR (Gemeinschaft bürgerlichen Rechts) erworben hat. Ausschlaggebend sei die Erkenntnis gewesen, dass Gärten immer mehr verarmen und für Insekten immer weniger Blumen und Blüten zu finden seien, so Henning Köttker. Aus diesem Grund hat die Familie eine Streuobstwiese mit alten Obstsorten angelegt. Dazu gehören Apfel- und Kirschbäume sowie Birnen- und Pflaumenbäume. Die Wiese wird mit Beweidung durch Pferde und Mahd gepflegt. Am Rand der Wiese hat Henning Köttker eine Benjeshecke aus Totholz angelegt, die für heimische Tiere wie Igel und Vögel gute Schlupfwinkel bietet.

Gemeinschaftsarbeit

Der Garten von Familie Kaufmann am Schleptruper Strang war sicher ein Höhepunkt der Tour. Auf 4500 Quadratmetern hat Birgit Kaufmann verschiedene Bereiche sowohl mit Staudengarten und Rasen als auch einem Waldstück angelegt. Dazu kommt ein Schwimmteich, der über einen kleinen Teich mit geeigneter Bepflanzung biologisch geklärt wird. Im Wasser fühlen sich auch Frösche wohl, die am Sonntag deutlich zu hören und zu sehen waren.









Der Schwimmteich sei eine echte Gemeinschaftsarbeit der ganzen Familie gewesen, erklärte Birgit Kaufmann. Ihr Sohn habe ihn im Rahmen eines Schulprojektes angelegt, aber mitgearbeitet hätten alle. Der Schwimmteich sei auch Refugium für Insekten wie Libellen und Vögel. Einen Eisvogel hat die Eigentümerin auch schon gesichtet. Für Birgit Kaufmann, die als Erzieherin arbeitet, ist die Gartenarbeit ein wichtiger Ausgleich zum Beruf.

Letzte Station der Gartentour war ein Heuergarten in Sögeln. Die Teilnehmer der Tour äußerten sich durchweg positiv zur Veranstaltung. Es habe viele Anregungen zur Gartengestaltung gegeben, aber interessant sei auch, wie viel schöne Gärten es in der Nachbarschaft gebe, hieß es aus der Runde.

Ausgangspunkt der Tour war der Parkplatz Igel Landkultur, wo Karin Müller vom Runden Tisch Natur die Teilnehmer begrüßt hatte.