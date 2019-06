Bramsche. Nachdem Marcel Kosiol die Regionalliga-Basketballer der Red Devils bereits im Oktober 2018 verlassen hatte, folgen nun mit Marko Primorac, Blanchard Obiango und Heiner Fährrolfes drei weitere Spieler, die mit dem TuS Bramsche nicht in die 1. Regionalliga gehen werden.

Center Heiner Fährrolfes wird in der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Reserve der Hasestsädter zum Einsatz kommen. Der eine oder andere Auftritt in der Regionalliga bleibt für den 30-Jährigen somit im Bereich des Möglichen.



Beim ehemaligen A-2-Nationalspieler Blanchard Obiango spreche aktuell einiges dafür, dass der Routinier sich Oberligameister BBC Osnabrück anschließen werde, teilen die „Roten Teufel“ mit.

Drei Jahre beim TuS

Auch Aufbauspieler Marko Primorac wird nach drei erfolgreichen Jahren im Red-Devils-Trikot das Team verlassen und in seine kroatische Heimat zurückkehren. Der sympathische Allrounder teilte den TuS-Verantwortlichen mit, dass er in Kroatien die Möglichkeit hat, in einer dualen Ausbildung seine berufliche Zukunft zu gestalten. Primorac wäre sehr gerne noch eine weitere Saison in seiner zweiten Heimat Bramsche geblieben, aber die Perspektive, die sich nun in seinem Heimatland ergeben hat, habe ihn dazu bewogen, nach Kroatien zurückzukehren, so die Red Devils.

„Wir wünschen allen Spielern viel Glück bei ihren kommenden Aufgaben und danken für ihren Einsatz bei den Ademax Red Devils“, lauten die Abschiedsworte der TuS-Verantwortlichen.