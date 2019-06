Bramsche. Das Tuchmacher-Museum Bramsche lädt am Sonntag, 16. Juni 2019, von 10 bis 17 Uhr zum zweiten Mal zu einem Schafstag ein.

Über 400 Jahre verarbeiteten die Tuchmacher die Wolle der Schafe – heute werden im Tuchmacher-Museum auf historischen Maschinen Wolldecken aus Merinowolle hergestellt. Doch Schafe sind viel mehr als nur Lieferanten für Wolle.

In Kooperation mit dem Schäfer Norbert Stehmann vom Hof Tepe, dem Landkreis Osnabrück, Slow Food Osnabrück, der Kunterbunten Wollspinnerey, dem Landes-Schafschutzverband Weser-Ems und weiteren Akteuren dreht sich am 16. Juni 2019 alles um das Schaf. Eine ganze Herde – über 200 Schafe – wird auf der Wiese hinter dem Museum geschoren, Hütehunde zeigen Ihr Können, ein Markt und ein kleines Café auf dem Mühlenort bieten Textiles und Kulinarisches vom Schaf, in der Färberei wird Wolle mit Krapp im Bramscher Rot gefärbt, schnelle Spinnerinnen und Spinner messen sich im Wettbewerb. Kinder können beim Filzen, Spinnen und T-Shirt-Bedrucken aktiv werden.

Der Eintritt ist frei.