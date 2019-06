Bramsche. Am ersten Juniwochenende 2019 fand in Hesepe das 44. Bramscher Stock-Car-Rennen statt. Die Autos jagten sich Runde um Runde, drängten sich ab und es gab auch einige Überschläge.

„Schade, schade, keine Überschläge“, tönt es aus den Lautsprechern. Von einem Hochsitz aus kommentiert André Lewandowsky, Vorstandsmitglied des Stock-Car-Clubs (SCC) Bramsche, die einzelnen Rennen auf der Heimatstrecke seines Vereins. Überschläge sind bei Stock-Car-Rennen gewünscht, sie bringen dem Verursacher Punkte ein, ebenso wie das Drehen eines anderen Wagens sowie jede vollendete Runde auf dem unebenen Ovalkurs. Es geht nicht darum, wer als erster ins Ziel kommt, sondern wer in dem jeweils zehnminütigen Rennen die meisten Punkte sammelt. Die Punkte werden den Fahrern von Juroren zugesprochen, die die Strecke von einer Empore aus gut überblicken können. Für jede Klasse gibt es über zwei Tage drei Läufe.

40 Fahrer am Start

Wenn die Startflagge fällt, rasen die umgebauten Blechkisten unter lautem Dröhnen los, sie drängeln und schubsen und setzen besonders oft in den Kurven zum Angriff an. Nicht alle Autos halten den Bedingungen der Strecke und den Kollisionen stand und fahren in den Innenbereich ab – meist seien platte Reifen schuld, erklärt der Erste Vorsitzende des SCC Dirk Lewandowsky. Rund 40 Fahrer sind an diesem Wochenende am Start. Im Innern der Autos sind sie durch Hosenträgergurte, einen Fahrerkäfig und Polsterungen geschützt. „Trotzdem kommt es natürlich hin und wieder zu Verletzungen“, sagt der zweite Vereinsvorsitzende Josef Rosemann. Wenn man sich die nach den Rennen arg verbeulten Karosserien anschaut, zeugt die relativ geringe Verletzungsquote allerdings von einem guten Schutz. Für alle Fälle steht auch noch die Freiwillige Feuerwehr bereit.

Auch die gut 100 Zuschauer, die die Strecke säumen, und die Helfer im Innern des Kurses sind geschützt: durch Erdwälle, Autoreifen und in manchen Abschnitten durch die nötige Distanz. Keinen Schutz gibt es allerdings vor den riesigen Staubwolken, die die Autos in der Hitze am Sonntag trotz wiederholten Sprengens auf der Sandstrecke immer wieder aufwirbeln.



Generationsübergreifend und familiär

Immer wieder trifft man bei dem Wettbewerb auf den Nachnamen „Lewandowsky“. Das ist kein Zufall: Im SCC gibt es viele Familien, aber die Lewandowskys sind besonders zahlreich vertreten. „In unserem Verein wurde das Familiäre schon immer groß geschrieben“, erzählt André Lewandowsky. „Mein Vater ist im Gründungsjahr 1976 bereits in den Club eingetreten. Somit war ich als Fünfjähriger schon dabei und bin später selber gefahren. Und auch meine Kinder sind hier groß geworden.“ Sein Sohn Nick steht bei den Junioren mit auf dem Siegerpodest. Für die 14- bis 18-Jährigen gibt es eine eigene Klasse – ein Führerschein ist nicht nötig. Auch ein Mädchen aus dem SCC ist auf einen vorderen Platz gefahren: Zwar ist der Stock-Car-Sport eine Männerdomäne, aber Mädchen und Frauen sind willkommen.

Ob es um die Betreuung der Fahrer, die Entfernung lädierter Wagen von der Rennstrecke oder um die durchgetaktete Abwicklung von Rennen und Ehrungen geht: Die Professionalität in der Organisation ist nicht zu übersehen und sie überrascht nicht: Das Rennen wird schließlich bereits zum 44. Mal vom SCC Bramsche ausgerichtet, der heute 148 Mitglieder zählt und neben Stock-Car-Rennen auch regelmäßig Wettbewerbe für Geländewagen ausrichtet. Als nächste Veranstaltung findet am 29. Juni 2019 die Deutsche Geländewagen-Meisterschaft (DGM) auf dem der Stock-Car-Rennstrecke angegliederten Fahrgelände statt.