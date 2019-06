Bramsche. Am Donnerstag, 6. Juni 2019 kommen um 20 Uhr "Die Becker und Frau Sierp" mit ihrem Programm "Deine Gene braucht kein Mensch" ins Bramscher Universum Filmtheater.

Zum Programm heißt es in der Ankündigung des Universum e.V.:: "Die Becker und Frau Sierp, das sind zwei Halbschwestern, die sich von ganzem Herzen hassen, die eine ein emotionales Atomkraftwerk mit Rissen im Reaktor, die andere hat den Esprit einer abgelaufenen Schlaftabletten. "Frau Sierp" kuschelt sich als frühpensionierte Lehrerin mit Kinderphobie und zweifelhafter musikalischer Begabung in den flauschigen Schimmel ihres Selbstmitleids. "Die Becker" hangelt sich erfolglos von Mann zu Mann und einem Hartz IV-Antrag zum nächsten. Die beiden haben nur eines gemeinsam: eine Mutter und kein Geld. Die Alte ist anspruchsvoll, dreist und absolut kompromisslos. Ihre Männer hat sie allesamt zu Grabe getragen, alles Geld durchgebracht. Nun hängt sie der Becker und der Sierp an den runzeligen Backen. Doch keine von beiden will sie zuhause haben; das Heim ist teuer und die beiden dauerpleite.



Erfahren sie in dieser Show alles über die Horrormutter der beiden, wie man sich durchs Leben hartzt ohne kleben zu bleiben und trotz exzellenter Kenntnis der Grammatik ein Leben im Konjunktiv führt. Wie kann man als Frau seinen Mann stehen ohne Zusatzausbildung? Warum hat die Becker bei jedem Friseur im Umkreis von 30 Kilometern Hausverbot?

Jede von ihnen hat sich die schlechtesten Gene der Mutter ausgesucht, aber in einem sind sie sich einig: 'Deine Kinder braucht kein Mensch'".

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro zzgl. Gebühr AK: 21,- €