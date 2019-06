Bramsche. Entgelte für den Besuch von Kindertagesstätten und die Zukunft des Bramscher Marktplatzes sind zwei Themen bei der nächsten Sitzung des Stadtrates Bramsche am Donnerstag, 6. Juni. Hier sind Kontroversen zu erwarten.

Bei der Debatte im Fachausschuss hatte die CDU gegen die von SPD, FDP und Linken favorisierte Staffelung der Kita-Beiträge nach Einkommen gestimmt. Vorgesehen sind sechs Einkommensstufen bis zu einer Obergrenze bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 70.000 Euro.

Betroffen von der Neuregelung sind in erster Linie Familien mit Kindern unter drei Jahren, da der Kindergarten für drei bis sechsjährige Mädchen und Jungen bis zu acht Stunden Betreuungszeit ohnehin kostenfrei ist. Familien mit geringem Einkommen würden durch die Staffelung entlastet, Mehrausgaben kämen nur auf die oberen beiden Einkommensklassen zu, erläuterte für die Verwaltung Erster Stadtrat Ulrich Willems.

Parken auf dem Marktplatz

Soll auf dem Bramscher Marktplatz geparkt werden oder nicht? Diese Frage wirft ein Antrag der Linken auf, der ebenfalls zu einer kontroversen Debatte führen könnte. Die Linken fordern, Autos von dem Platz zu verbannen, um diesen aufwerten zu können. Die Linken beziehen sich damit auf die Forderung der City-Offensive, den Marktplatz attraktiver zu gestalten.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Am Anfang und am Ende der öffentlichen Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.