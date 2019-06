Bramsche. Auf dem Festplatz an der Malgartener Straße gastiert vom 31. Mai 2019 bis zum 10. Juni 2019 das Abenteuerland Francalli.

Auf die jungen Besucher warten Hüpfburgen aller Größen und mit den verschiedensten Motiven und etliche anderen Spielmöglichkeiten. Sollten Kinder und ihre erwachsenen Begleiter Hunger verspüren, gibt es Crepes, Bratwurst, Pommes und Chicken-Nuggets.

Der Hüpfburgenpark hat täglich von 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Am Montag, 3. Juni, ist Ruhetag. "Mittwochs haben alle Omiis und am Pfingstmontag alle Muttis freien Eintritt;" heißt es in der Mitteilung des Veranstalters weiter.

Weitere Informationen unter 0176-21732820.