Nach der geglückten Rettungsaktion setzte der Mann seine Wanderung mit seinen beiden Hunden fort. Fotos: Festim Biqiri

Kalkriese. Engagierte Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittag einen älteren Mann im Kalkrieser Moor befreit. Der Spaziergänger war in unwegsamem Gelände bis zur Hüfte in einem Seitengraben versunken.