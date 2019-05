Bramsche. Nachdem im Ueffelner Freibad bereits täglich Bahnen bei angenehmen Temperaturen im geheizten Wasser geschwommen werden, öffnet das Darnsee-Freibad am Sonntag, 2. Juni 2019 Darnsee ebenfalls Zeit die Tore für die Sommersaison 2019.

Wie die Stadtwerke am Mittwoch, 29. Mai mitteilten, geht es um 10 Uhr an dem beliebten Badesee los. Das zu erwartende Wetter scheint mit angekündigten bis zu 30 Grad Celsius und Sonnenschein (Quelle: wetteronline.de) dafür geschaffen zu sein. Die Wassertemperaturen dürften zwar noch steigen, aber "das schaffen die nächsten Tage", heißt es in der Mitteilung weiter.

Neu in dieser Saison ist hier, dass ab 1. Juli die DLRG die komplette Aufsicht in Eigenregie übernimmt. Bis dahin werden in der Woche bis in den frühen Nachmittag unsere Kollegen im Bäderbetrieb die Aufsicht übernehmen, im Anschluss ist die DLRG verantwortlich.

Die Preisliste für die Freibäder ist einheitlich: Tageskarten kosten 3,50 Euro/ für Kinder 2 Euro 10er Tageskarten-Karten für Erwachsene 28 Euro/ Kinder/Jugendliche 16 Euro. Saisonkarten gibt für Erwachsene für 70 Euro, Kinder/Jugendliche 35 Euro und für Familien für 90 Euro.

Energiekunden (Strom/Gas) der Stadtwerke zahlen für die Saisonkarte (Erwachsene) 50 Euro, 25 Euro (Kinder und Jugendliche) oder 60 Euro (Familien)