Bramsche. In Bramsche sind möglicherweise die ersten Eichenprozessionsspinner-Raupen in diesem Jahr gesichtet worden. Die Stadtverwaltung warnt vor Kontakt mit den Raupen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

In den vergangenen Tagen sind der Stadt Bramsche nach Angaben von Pressesprecher Yannick Richter insgesamt vier vermeintliche Sichtungen von Raupen des Eichenprozessionsspinners gemeldet worden, unter anderem an der Riester Straße in Sögeln und dem Stiegeweg in Schleptrup. Aktuell werde geprüft, ob es sich dabei tatsächlich um Eichenprozessionsspinner-Raupen handelt. In zwei Fällen hätten städtische Mitarbeiter den Anfangsverdacht nicht bestätigen können. Stattdessen wurde demnach der Eichenprozessionsspinner mit Gespinstmotten verwechselt.

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, der in den vergangenen Jahren aufgrund des Klimawandels verstärkt in Deutschland auftritt. 2018 wurden sie erstmals in größerem Ausmaß auch in Bramsche gesichtet. Die Raupen siedeln sich in Nestern an Baumstämmen an, vorzugsweise an Eichen. Mitte April bis Anfang Mai, zeitgleich mit dem Eichenaustrieb, schlüpfen die Raupen, die sich tagsüber in den selbst gesponnenen Nestern verstecken.

Je nach Witterung zwischen Ende Mai und Mitte Juni wachsen den Raupen Brennhaare. Diese enthalten ein Eiweißgift, das bei Menschen und allen warmblütigen Tieren zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Beim Menschen werden in der Haut, in den Augen und Atemwegen stark juckende, entzündliche Reaktionen hervorgerufen.

Fachfirmen beseitigen Raupen

Der wirksamste Schutz vor Kontamination sei das Meiden befallener Areale, rät die Stadt. In der Nähe von befallenen Bäumen solle man sich nicht aufhalten. Die Stadt sperre daher Areale befallener städtischer Bäume ab oder kennzeichne diese mit Warnhinweisen und beauftrage die Entfernung der Raupen durch eine Fachfirma.

Auch Privatpersonen müssen handeln: Der Eigentümer eines mit dem Eichenprozessionsspinner befallenen Baumes habe dafür Sorge zu tragen, dass von seinem Baum keine Gefahren für Dritte ausgehen. Sofern ein befallener Baum öffentlich zugänglich ist und eine Absperrung nicht ausreiche, empfehle sich die Behandlung des Baumes durch eine Fachfirma. Ansprechpartner dafür können bei der Stadt erfragt werden.

Die Stadt warnt davor, die Nester selbst beseitigen zu fallen oder die Raupen mit Flammen bekämpfen. "In diesem Fall fliegen die Gifthaare durch die Luft und das Problem vergrößert sich weiter", heißt es.

Ansprechpartner bei der Stadt sind die Mitarbeiter Johannes Fünfzig und Matthias Hintz. Wer Eichenprozessionsspinner gesichtet zu haben meint, wird gebeten, eine E-Mail zu schicken, möglichst mit Foto des Fundes.





Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner Tipps zum Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner Grundsätzlich sollte die direkte Nähe und ein direkter Kontakt zum befallenen Bäumen vermieden werden. Dies ist die beste vorbeugende Schutzmaßnahme. Sollte es dennoch zu einem Kontakt gekommen sein, sollten Augen gründlich mit sauberem Wasser gespült und die Augen nicht gerieben werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich die Brennhärchen mit ihren Widerhaken in der Hornhaut festsetzen. Um die Härchen vom Körper zu beseitigen empfiehlt sich, zeitnah zu duschen und die Haare zu waschen sowie einen Kleidungswechsel vorzunehmen. Mit kaltem Wasser kann der Juckreiz gelindert werden. Die Wäsche sollte anschließend bei 60 Grad gewaschen werden. Bei stärkeren gesundheitlichen Problemen sollte ein Arzt aufgesucht werden und auf den Kontakt zum Eichenprozessionsspinner hingewiesen werden. Sollten schwere allergische Reaktionen mit Atemnot auftreten, sollte sofort der Rettungsdienst gerufen werden, da sonst unter Umständen lebensbedrohliche Situationen eintreten können. Bedacht werden sollte, dass auch Haustiere wie etwa Hunde betroffen sein können. Daher sollte auch hier darauf geachtet werden, dass diese die Bereiche meiden. Quelle der Tipps: Landkreis Osnabrück