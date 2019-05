Bramsche. Hinter der Tischtennis-Ersten des TuS Engter liegt eine gute Saison 2018/19, die im Pokal noch nicht zu Ende ist.

Während der TuS in der Meisterschaft nur einen Punkt abgab, feierten die Engteraner den Landespokalsieg und starten nun beim Bundesfinale.

Nach dem Vorjahresabstieg aus der 2. Bezirksklasse war die Zielsetzung des TuS Engter klar: Wiederaufstieg. Da hatten aber vor allem die Nachbarn aus Venne etwas gegen. In den direkten Duellen konnten die Engteraner allerdings die Nase vorne behalten und wurden schlussendlich mit drei Punkten Vorsprung Kreisliga-Meister.

Eine besondere Spielzeit

Es war in vielen Belangen eine besondere Spielzeit. Das erste Saisonspiel fand gegen den TuS Engter II statt, der ebenfalls in der Kreisliga an den Start ging. Mit einem knappen 9:5-Sieg wurde das vereinsinterne Duell zu Gunsten der „Ersten“ entschieden. Gegen die ersatzgeschwächten Venner konnte der Tu ein sicheres 9:4 erspielen. In der gesamten Hinrunde gab Engter keinen Punkt ab. Doch gleich in der zweiten Partie der Rückserie kam Ankum und erwischte den TuS auf dem falschen Fuß. 8:8 lautete das Endergebnis. Ein Weckruf zur richtigen Zeit. Dies sollte der einzige Punkt bleiben, der abgegeben wurde. Mit 39:1 Zählern feierte Engter am Ende den souveränen Titel.

Erfolgreich im Pokal

Der Pokal läuft bei den meisten Teams eigentlich nur nebenher mit und man freut sich, mal gegen andere Mannschaften als üblich zu spielen. Das hat beim TuS aber diesmal etwas andere Formen angenommen. Für Engter traten Stefan Lauxtermann, Stefan Renzenbrink und Torsten Schubert im Kreispokal (Herren D) an. Zunächst standen Duelle gegen Hollage und Buer auf dem Programm, die der TuS beide gewann.

Im Halbfinale warteten die Nachbarn aus Venne. Auch hier konnte Engter sich durchsetzen (4:3). Im Kreispokalfinale spielte der TuS gegen Hilter. Engter konnte die gute Form bestätigen und zum ersten Mal ging der Kreispokal, sowie die damit verbundene Bezirkspokalqualifikation, an den TuS.

Im Bezirkspokal treten die Sieger aller Landkreise und Städte aus dem Bezirk Weser/Ems gegeneinander an. Das Losglück bescherte Engter ein Heimspiel gegen Nortmoor (bei Leer). 4:0 lautete der TuS-Sieg. Die nächste Runde fand gegen die Nachbarn aus Sutthausen statt. Auch hier behielt Engter die Oberhand.

Damit durfte der TuS zur Endrunde nach Molbergen. Drei Spiele mussten überstanden werden. Die ersten beiden waren für die drei Engteraner kein Problem. Der stärkste Gegner kam aus Börger (nahe Papenburg). Ein denkbar knappes 4:3 reichte, und der TuS Engter wurde Bezirkspokalsieger. Als Belohnung durfte das TuS-Trio zum Landesentscheid nach Gifhorn.

Landestitel in Gifhorn

Mit der Prämisse, einfach nur Spaß haben zu wollen, reiste das Trio mit einigen Fans nach Gifhorn. Erneut konnte der TuS alle drei zu absolvierenden Partien gewinnen. 4:2, 4:1 und 4:2 lauteten die Ergebnisse gegen den TSV Egestorf, den Todtglüsinger SV und den TSV Üfingen. Somit ging auch der Landespokalsieg an Engter. Der TuS hatte sich am Ende gegen 39 andere Landkreise und Städte sowie weit mehr als 100 Mannschaften durchsetzen. „Eine klasse, sportliche Leistung, die noch lange in unseren Köpfen bleiben wird“, sagt Stefan Renzenbrink im Namen des siegreichen Trios.

Finale in Bayern

Als i-Tüpfelchen der Saison haben die drei Engteraner sich mit dem Erfolg in Gifhorn einen Platz beim Bundesfinale (30. Mai bis 2. Juni) in Gaimersheim (bei Ingolstadt) gesichert. Auch hier wird das Trio versuchen, den TuS Engter würdig zu vertreten.