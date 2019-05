Wie bei einer richtigen Wahl: Schüler des Greselius-Gymnasiums im "Wahllokal Klassenzimmer". Foto: Greselius-Gymnasium Bramsche

Bramsche. Im Vorfeld der Europawahlen 2019 hat sich das Greselius-Gymnasium in Bramsche bereits am Freitag, 24. Mai 2019 an der bundesweit durchgeführten Juniorwahl 2019 beteiligt. Schüler/-innen der Jahrgänge 10 und 11 konnten im provisorischen Wahllokal der Schule ihre Stimmen abgeben.