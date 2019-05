Epe. Die Eper Schützen haben neue Majestäten: Vitorio Cocimano und seine Frau Sabine bei den Erwachsenen und bei den Kindern Frieda Hoppe und Lieven Diedrichsen

Ein mit dem Verlauf des Schützenfestes 2019 in Epe hoch zufriedener Präsident, keinerlei Mangel an Bewerbern bei den Schießen um die Großkönigswürde sowie um die Titel Kaiser, Damenkönigin und Jungschützenkönig,außerdem ein erfreulich guter Besuch der Veranstaltung trotz des parallel stattfindenden Stadtfestes in Bramsche. Mit dieser Bilanz schloss das Schützenfest der Eper Grünröcke am Sonntagabend ab. „Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden. Dank der vielen Helfer hatten wir auch einen super Umzug durch die Straßen und ich freue mich, dass das Dorf lebt und alle mitmachen“, kommentierte Michael Kurz als ein nach eigenen Angaben „glücklicher Präsident“ den Jahreshöhepunkt seines Vereins kurz vor der Proklamation des neuen Großkönigs.

Und der heißt im aktuellen Schützenjahr Vitorio Cocimano, der mit seiner Frau Sabine nun in Epe regiert. Unterstützt werden die beiden vom Exkönigspaar Jan Frankamp und Isabell Jünger sowie durch das Adjudantenpaar Uwe und Heike Kliesch. Ferner zum Hofstaat gehören Markus Ter Heiden und Kerstin Kleine- Bartock, Klaus Hein und Maike Rupek, Horst und To Stute, Franz und Lilo Grüter, Johannes und Marlies Schomaker, Otti und Monika Reiter, Christian und Maren Seling, Thomas und Ulrike Ossenbeck, Stefan und Andrea Hedemann, Brian Walker und Melanie Schönefeldt sowie Max Grünebaum und Ann- Kathrin Rolke. Jungschützenkönig wurde Philipp Thomann, Damenkönigin Ann- Kathrin Rolke und Kaiser Johannes Schomaker.

Eine besondere Ehrung wurde bei der Proklamation des Großkönigs Christian „Kiki“ Seling zuteil. Er gehört dem Spielmannzug seit 40 Jahren an.









Das neue Kinderkönigspaar in Epe heißt Frieda Hoppe und Lieven Diedrichsen. Mit einem gezielten Schuss aus dem Luftgewehr gelang es dem Mädchen, den Adlerrumpf von der Stange zu schießen.Nach einem Umzug durch Epes geschmückte Straßen und einem Zwischenstopp mit Umtrunk bei Jan Frankamp ging es zur Proklamation auf das Festgelände am Dorftreff.

In den Hofstaat wählte das Paar: Ex-Kinderkönigspaar Jolin Seep mit Jonas Wetzel, Klara Cocimano mit Jesse Diedrichsen, Pia Reichelt mit Niklas Funke, Hannah Grahl mit Max Frankamp, Emma Frankamp mit Anton Steinkamp, Thalia Schlacht mit Joost Wetzel, Marie Krehlage mit Gerit Zemni, Sasha Kröger mit Rautke Zur Horst, Ilmy Hoppe mit Gideon Hoppe und Zoe-Marleen Back-Krüger mit Jan Bockstiegel.

Insgesamt gab es elf Anwärterinnen und Anwärter auf den Kinderschützenkönigs-Thron.