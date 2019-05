Bramsche. Rund 25 Helfer haben sich am Samstag früh morgens um 9 Uhr vor dem alten Feuerwehrhaus in Engter zum Arbeitseinsatz getroffen.

Vorstand Ernst-August Rothert hatte am Ende der ersten Mitgliederversammlung dazu aufgerufen, das Außengelände der alten Feuerwache herauszuputzen und die Wohnung im ersten Stock für Malerarbeiten vorzubereiten und Werkzeug mitzubringen. Eckhard Kirchner hat sich einen dreibeinigen Schemel mitgebracht und kratzt mit einem Messer das Moos aus den Fugen. Er ist kein Mitglied im Trägerverein. „Ich bin nicht so ein Vereinstyp“, sagt er von sich selbst, seine Frau schon eher. Und die will er an diesem Vormittag tatkräftig unterstützen.





Der 78-jährige Rentner arbeitet sich zielstrebig voran. Probleme mit dem Rücken hatte er noch nie. Er liebt es, an der frischen Luft zu arbeiten, sagte er und setzt seine Arbeit an einem Gullideckel fort. Oben über der Fahrzeughalle sind verschiedene Teams dabei, die alten Tapeten von den Wänden zu kratzen. Ortsbürgermeister Ralf Seeleib ist dabei, einen alten Bretterverschlag loszureißen. Er freut sich über die rege Beteiligung: „Das zeichnet Engter aus“, sagt er und Helmut Grote sagt, darauf könne man zählen, „sonst hätten wir das nicht gewagt.“ Damit meint er, mit viel Eigenarbeit und Engagement der Engteraner die alte Feuerwache zu einem Dorftreff umzubauen, der möglichst vielen Vereinen und Initiativen eine Heimat bieten soll.

Für Rothert ist es wichtig, dass im ersten Schritt die Außenanlagen gepflegt erscheinen, schließlich soll es einladend wirken und „kein Schandfleck“ sein. Außerdem gilt es, die Wohnung zu vermieten, um auch Einnahmen zu erzielen. Er hat von seinem nahegelegenen Gasthof eine Kehrmaschine mitgebracht und rattert damit über den Vorplatz während ein anderer Helfer mit dem Laubbläser die Spuren des vergangenen Herbstes beseitigt und hinter dem Haus der Rasenmäher knattert.





Alle arbeiten ohne Hast, aber konzentriert. Selbst das lästige Abkratzen der alten Tapeten geht zügig voran. Einige Bahnen liegen auf dem Boden und der stellvertretende Ortsbürgermeister Gerhard Lipski stopft sie in einen Müllsack und setzt sich obendrauf um das sperrige Papier etwas zusammenzudrücken. Im selben Zimmer sind die Schwestern Heike Tepe und Hella Ballmann dabei, mithilfe eines Quasts die Wände mit Spülwasser einzustreichen und die Tapeten zu lösen. An Werkzeugen und Helfern herrscht kein Mangel. Dennoch hätte sich Edda Schmidt noch etwas mehr Zulauf vorstellen können, aber das Ziel, bis zum Mittag fertig zu werden, erscheint nicht unrealistisch. Schmidt selbst nimmt wieder den Besen in die Hand und fegt die Ecken vor der Fahrzeughalle sauber. Dass Bürgersinn und Engagement in Engter groß geschrieben werden, das zeigt auch der Terminplan von Ortsbürgermeister Seeleib. Der ist fast schon wieder auf dem Sprung und muss weiter zum TuS Engter. Dort hat sich die Landjugend vorgenommen, in einer 72-Stunden-Aktion die Volleyballhütte auf Vordermann zu bringen.